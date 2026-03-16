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Desde Provincia afirman que "se abre una nueva etapa con la presidencia de Kicillof" del PJ Bonaerense

"Vamos a necesitar la ayuda de todos para trabajar en conjunto y fortalecer el peronismo", señaló el ministro de Gobierno, Carlos Bianco

Desde Provincia afirman que "se abre una nueva etapa con la presidencia de Kicillof" del PJ Bonaerense
16 de Marzo de 2026 | 12:08

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El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que con las elecciones de ayer en el PJ provincial “se abre una nueva etapa” bajo la presidencia a nivel provincial del gobernador Axel Kicillof, y destacó que los afiliados se pudieron expresar “de manera democrática”.

“Estamos muy contentos porque las elecciones se hicieron con total tranquilidad, los afiliados de los distintos municipios se pudieron expresar a través del voto como corresponde de manera democrática”, señaló Bianco durante la conferencia de prensa de esta mañana.

El funcionario se refirió de ese modo a las elecciones de ayer en 16 distritos en los que el PJ provincial no logró consenso para una lista de unidad, y en las que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que encabeza Kicillof se impuso en 11 municipios, mientras que La Cámpora de Máximo Kirchner lo hizo en 4 y el Frente Renovador de Sergio Massa en el restante.

Bianco destacó el consenso que se logró en la gran mayoría de los distritos, y recalcó que en los 16 que llegaron a las urnas fue porque “no hubo posibilidad de lista de unidad” y entonces se “habilitaron elecciones y los afiliados votaron”. “Quiero felicitar a los 16 compañeros y compañeras que resultaron victoriosos. Ahora se abre una nueva etapa con la presidencia a nivel provincial del gobernador Kicillof para la cual vamos a necesitar la ayuda de todos para trabajar en conjunto y fortalecer el peronismo de la provincia”, añadió.

En ese sentido, expresó que el peronismo necesita “seguir construyendo una alternativa al Gobierno de Milei” que en 2027 “nos saque de este desastre, de la falta de obra pública, en la falta de producción y del abandono de la educación”.

Además, confirmó que Kicillof participará mañana en La Plata del lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro, que “trabajará en red con otros centros para empezar a dar diagnósticos y discutir políticas públicas a nivel nacional en vista de lo que necesita nuestro país a partir de 2027”.

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Bianco recalcó que el nuevo Centro “no es una mera herramienta electoral sino un instrumento para construir una alternativa al Gobierno de Milei”.

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