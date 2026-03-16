Milei, con Adorni en Córdoba, prometió convertir a la Argentina en "el país más libre del mundo"

El presidente Javier Milei aseguró hoy que Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y sostuvo que su administración trabaja para convertir al país en “el más libre del mundo”, durante un discurso brindado en el marco del inicio de actividades en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

En su exposición, el mandatario afirmó que el rumbo económico de su gobierno ya muestra resultados y destacó que el país avanzó 40 puestos en los índices de libertad económica. “Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, señaló, al tiempo que anticipó que su presentación explicaría el enfoque de su gestión sobre el rol de la política y los instrumentos elegidos para impulsar las reformas.

Tras regresar de España, Milei retomó hoy su agenda en el país en Córdoba, hacia donde viajó junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras sigue la polémica por el viaje a Nueva York con su esposa en la comitiva oficial.

El mandatario regresó al país este domingo por la mañana luego de su visita a la capital española para participar del Madrid Economic Forum 2026 y mantener reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional.

Milei ya expone en un encuentro que cuenta también con la presencia de Manuel Tagle, presidente de la institución, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y ex presidente del Banco Central.

El jefe de Estado viajó acompañado por Adorni, en lo que será su reaparición pública local tras la polémica por la inclusión de su esposa en el viaje oficial a Estados Unidos y el vuelo a Punta del Este, que lo puso en el foco de las críticas en las últimas horas.

En este sentido, Adorni aseguró este domingo que el viaje de su mujer en la comitiva presidencial no fue un "delito", pero sí "un error", y deslizó que el video que trascendió sobre el viaje con su familia a Punta del Este pudo haber salido desde "adentró" del propio Gobierno. “El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, señaló el jefe de Gabinete.