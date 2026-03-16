VIDEO.- "Marteeen", "A ver Diego" y "Ahora o nunca Cani", los relatos más épicos de Marcelo Araujo

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Marcelo Araujo fue, durante años, la voz principal de "Fútbol de Primera" junto a Enrique Macaya Márquez. El relator rompió con los moldes de la sobriedad técnica de las décadas anteriores para introducir un tono actoral y provocador. Bajo su conducción, el fútbol de los domingos dejó de ser solo un evento deportivo para transformarse en un show mediático de alto impacto.
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Los relatos para la eternidad
La trayectoria de Araujo se puede resumir en momentos donde su voz fue tan protagonista como la pelota. Entre sus intervenciones más recordadas se destacan:
Gol de Diego Maradona (Boca) a Argentinos Juniors de tiro libre en el Apertura 1995:
🎙️El relato ÉPICO de Marcelo Araujo (QEPD) embellece aún más este GOLAZO de tiro libre de Diego Armando #Maradona.— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) March 16, 2026
🗣️"Acariciala, Diego. Y después se lo dedicás a tu vieja, a la Tota".pic.twitter.com/wKLKnb9PJv
“La recaudación para esta nueva edición del superclásico del fútbol argentino, Martiin…” en el Clausura 1999:
🔙 Se cumplen 24 años del recordado relato de Marcelo Araujo. Boca derrotó a River por 2-1 en La Bombonera, con goles de Palermo y Bermúdez.— Rincón Bostero (@RinconDeBoca) May 9, 2023
👉 La recaudación del Superclasico fue de $776.420, no se olviden.pic.twitter.com/WvBFvD0Kum
Gol de Claudio Caniggia (Argentina) a Brasil en los Octavos del Mundial de Italia 1990:
“CANIGGIA AHORA O NUNCA. EL TRIUNFO CANIGGIA. GOL”— Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) March 16, 2026
El relato de Marcelo Araujo para eliminar a Brasil. Descanse en paz, maestro. pic.twitter.com/B4jfGdw7Rp
Su partida genera un vacío en la comunicación deportiva, pero su voz permanecerá ligada para siempre a los recuerdos más vibrantes del fútbol de los años 90 y principios de los 2000.
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