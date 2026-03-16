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VIDEO.- "Marteeen", "A ver Diego" y "Ahora o nunca Cani", los relatos más épicos de Marcelo Araujo

VIDEO.- "Marteeen", "A ver Diego" y "Ahora o nunca Cani", los relatos más épicos de Marcelo Araujo
16 de Marzo de 2026 | 13:35

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Marcelo Araujo fue, durante años, la voz principal de "Fútbol de Primera" junto a Enrique Macaya Márquez. El relator rompió con los moldes de la sobriedad técnica de las décadas anteriores para introducir un tono actoral y provocador. Bajo su conducción, el fútbol de los domingos dejó de ser solo un evento deportivo para transformarse en un show mediático de alto impacto.

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La trayectoria de Araujo se puede resumir en momentos donde su voz fue tan protagonista como la pelota. Entre sus intervenciones más recordadas se destacan:

Gol de Diego Maradona (Boca) a Argentinos Juniors de tiro libre en el Apertura 1995:

“La recaudación para esta nueva edición del superclásico del fútbol argentino, Martiin…” en el Clausura 1999:

Gol de Claudio Caniggia (Argentina) a Brasil en los Octavos del Mundial de Italia 1990:

 

Su partida genera un vacío en la comunicación deportiva, pero su voz permanecerá ligada para siempre a los recuerdos más vibrantes del fútbol de los años 90 y principios de los 2000.
 

 

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