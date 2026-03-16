VIDEO.- "Marteeen", "A ver Diego" y "Ahora o nunca Cani", los relatos más épicos de Marcelo Araujo

Marcelo Araujo fue, durante años, la voz principal de "Fútbol de Primera" junto a Enrique Macaya Márquez. El relator rompió con los moldes de la sobriedad técnica de las décadas anteriores para introducir un tono actoral y provocador. Bajo su conducción, el fútbol de los domingos dejó de ser solo un evento deportivo para transformarse en un show mediático de alto impacto.

Los relatos para la eternidad

La trayectoria de Araujo se puede resumir en momentos donde su voz fue tan protagonista como la pelota. Entre sus intervenciones más recordadas se destacan:

Gol de Diego Maradona (Boca) a Argentinos Juniors de tiro libre en el Apertura 1995:

🎙️El relato ÉPICO de Marcelo Araujo (QEPD) embellece aún más este GOLAZO de tiro libre de Diego Armando #Maradona.



🗣️"Acariciala, Diego. Y después se lo dedicás a tu vieja, a la Tota".pic.twitter.com/wKLKnb9PJv — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) March 16, 2026

“La recaudación para esta nueva edición del superclásico del fútbol argentino, Martiin…” en el Clausura 1999:

🔙 Se cumplen 24 años del recordado relato de Marcelo Araujo. Boca derrotó a River por 2-1 en La Bombonera, con goles de Palermo y Bermúdez.



👉 La recaudación del Superclasico fue de $776.420, no se olviden.pic.twitter.com/WvBFvD0Kum — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) May 9, 2023

Gol de Claudio Caniggia (Argentina) a Brasil en los Octavos del Mundial de Italia 1990:

“CANIGGIA AHORA O NUNCA. EL TRIUNFO CANIGGIA. GOL”



El relato de Marcelo Araujo para eliminar a Brasil. Descanse en paz, maestro. pic.twitter.com/B4jfGdw7Rp — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) March 16, 2026

Su partida genera un vacío en la comunicación deportiva, pero su voz permanecerá ligada para siempre a los recuerdos más vibrantes del fútbol de los años 90 y principios de los 2000.

