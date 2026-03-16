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Política y Economía

"Competencia desigual": el análisis de un importador frente al comercio directo con China

"Competencia desigual": el análisis de un importador frente al comercio directo con China
16 de Marzo de 2026 | 17:00

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El ecosistema comercial actual enfrenta una transformación que pone en jaque a los importadores locales, quienes comienzan a experimentar una presión competitiva similar a la que históricamente afectó a las fábricas nacionales. El eje del conflicto no radica únicamente en la eficiencia productiva, sino en una marcada desigualdad en las reglas de juego fiscales.

El análisis destaca que el principal obstáculo para competir en precios es el tratamiento tributario de los envíos. Mientras que un importador establecido debe hacer frente a una estructura de costos que incluye IVA, ingresos brutos, tasas municipales e impuestos a los débitos y créditos, los productos que ingresan al país vía courier operan con una carga impositiva cercana a cero.

Esta ventaja permite que las plataformas que facilitan la compra directa desde China -como el modelo de Mercado Libre con productos del gigante asiático o aplicaciones como Temu- ofrezcan precios significativamente más bajos.

Resulta paradójico que los importadores estén "padeciendo lo mismo que padecieron las fábricas" frente a ellos en el pasado. El argumento de la industria nacional siempre ha sido que su falta de competitividad no se debe necesariamente a la ineficiencia, sino a la pesada carga de contribuciones patronales y aportes que el producto extranjero no tributa al ingresar bajo regímenes especiales o mediante maniobras de subdeclaración.

El autor del análisis concluye que el problema de fondo no es la libre competencia en sí misma, sino la falta de un suelo nivelado. Para que la competencia sea justa, las reglas deben estar equiparadas para todas las partes, evitando que el beneficio del consumidor final se sustente exclusivamente en una asimetría de obligaciones fiscales entre quienes operan dentro del sistema formal local y quienes lo hacen a través de canales de importación directa simplificada.

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