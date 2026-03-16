La Plata: una pick-up fue consumida por el fuego en plena madrugada

Un impactante episodio alarmó a los vecinos del centro platense durante la tarde de este lunes. Una camioneta Ford Raptor sufrió un incendio devastador mientras permanecía estacionada en la vía pública. El siniestro ocurrió en la calle 45, entre 14 y 15, y requirió la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y del cuerpo de bomberos.

El personal del Comando de Patrullas de la zona 5 acudió al sitio tras un aviso radial. Al llegar a las coordenadas mencionadas, los oficiales confirmaron la magnitud de las llamas que envolvían al vehículo. A pesar del rápido despliegue, el daño sobre la unidad fue irreversible.

La dotación de bomberos a cargo del operativo trabajó de manera intensiva para sofocar el foco ígneo. Según el informe técnico preliminar, la destrucción del rodado resultó completa. Una vez que las llamas fueron extinguidas, los uniformados procedieron a entrevistar al propietario del vehículo, un hombre de 31 años que reside en las inmediaciones del lugar del hecho.

En esa línea, según informaron voceros a este medio, el dueño de la camioneta manifestó ante las autoridades su total desconocimiento sobre el origen del incendio. El hombre aseguró que el rodado estaba debidamente estacionado y que no había personas en su interior cuando comenzó la emergencia.