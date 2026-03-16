La Plata: una pick-up fue consumida por el fuego en plena madrugada

Provincia dio otro paso clave en el proceso de actualización del servicio eléctrico
Provincia dio otro paso clave en el proceso de actualización del servicio eléctrico
Un ciclista fue atropellado en Ruta 36 y buscan intensamente a un conductor que se dio a la fuga
Condenaron a 23 años y 4 meses de prisión al acusado de matar a Kim Gómez en La Plata
Tragedia en la Autopista La Plata: un motociclista perdió la vida tras una colisión con una camioneta
El paro universitario arrancó con varias facultades y colegios de la UNLP sin actividad
Vecinos denuncian falta de vacunas contra la gripe en La Plata y encienden alerta
Milei, con Adorni en Córdoba, prometió convertir a la Argentina en "el país más libre del mundo"
VIDEO.- "Marteeen", "A ver Diego" y "Ahora o nunca Cani", los relatos más épicos de Marcelo Araujo
Temor a una crisis energética global: Irán frena el tráfico en el estrecho de Ormuz y ataca el aeropuerto de Dubai
Desde Provincia afirman que "se abre una nueva etapa" con Kicillof al frente del PJ Bonaerense
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
¡Un Oscar tras otro! La película de Anderson, la gran ganadora: uno por uno, todos los premiados
¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? Se conoció el cronograma completo
$Libra: manejo de "información privilegiada" y convocan a una conferencia de prensa
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Cakis y Salvi, los nenes virales de La Plata, tuvieron su gran día y fueron invitados a la cancha de Estudiantes
Calor y amenaza de lluvias este lunes en La Plata: emiten alerta amarilla para el martes
Cómo descubrieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano: se conocieron más detalles de su detención
Ya avanzó 70% la obra de pavimentación de la Avenida 38 en San Carlos
Karina Milei mira más áreas de influencia de Santiago Caputo: ¿va por la SIDE y ARCA?
Una Ong platense cumplió el sueño a chicos que querían conocer el mar
Milei y Adorni, juntos en medio del escándalo: el jefe de gabinete dijo que fue un error, no un delito
El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiro voluntario para los empleados de ANSeS
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El episodio generó terror en los frentistas, que oyeron explosiones y se alarmaron por la voracidad de las llamas
Escuchar esta nota
Un impactante episodio alarmó a los vecinos del centro platense durante la tarde de este lunes. Una camioneta Ford Raptor sufrió un incendio devastador mientras permanecía estacionada en la vía pública. El siniestro ocurrió en la calle 45, entre 14 y 15, y requirió la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y del cuerpo de bomberos.
El personal del Comando de Patrullas de la zona 5 acudió al sitio tras un aviso radial. Al llegar a las coordenadas mencionadas, los oficiales confirmaron la magnitud de las llamas que envolvían al vehículo. A pesar del rápido despliegue, el daño sobre la unidad fue irreversible.
La dotación de bomberos a cargo del operativo trabajó de manera intensiva para sofocar el foco ígneo. Según el informe técnico preliminar, la destrucción del rodado resultó completa. Una vez que las llamas fueron extinguidas, los uniformados procedieron a entrevistar al propietario del vehículo, un hombre de 31 años que reside en las inmediaciones del lugar del hecho.
En esa línea, según informaron voceros a este medio, el dueño de la camioneta manifestó ante las autoridades su total desconocimiento sobre el origen del incendio. El hombre aseguró que el rodado estaba debidamente estacionado y que no había personas en su interior cuando comenzó la emergencia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí