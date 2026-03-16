Un ciclista fue atropellado en Ruta 36 y buscan intensamente a un conductor que se dio a la fuga

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Un grave incidente vial tuvo lugar este lunes en la periferia de La Plata. Un hombre resultó herido luego de sufrir el impacto de una camioneta en el cruce de la Ruta 36 y la calle 431, en la localidad de El Peligro. Tras la colisión, el responsable del vehículo mayor se retiró del sitio sin brindar asistencia a la víctima.
Efectivos policiales arribaron al lugar a partir de una alerta recibida por el sistema de emergencias 911. Al llegar, los oficiales hallaron a un vecino de 56 años con domicilio en Colonia Urquiza tendido sobre el asfalto. A pocos metros, los agentes localizaron una bicicleta marca Cervelo de color blanco con daños severos en su estructura.
Una unidad del SAME se hizo presente minutos después del siniestro. El profesional médico a cargo realizó las primeras maniobras de atención en el sitio del accidente. Posteriormente, el personal de salud resolvió el traslado del paciente hacia el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Según el parte inicial, el hombre ingresó al nosocomio en estado consciente para recibir una mayor evaluación de sus lesiones.
Testigos presenciales del hecho aportaron datos fundamentales para la reconstrucción de lo sucedido. Las declaraciones indican que el responsable del atropello circulaba en una camioneta blanca. Gracias al registro de los transeúntes, la chapa patente del vehículo fue identificada y ya forma parte de la base de datos de seguridad para concretar su localización en las próximas horas.
Peritos de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires desarrollaron las tareas técnicas de rigor en la escena. El informe producido por los especialistas fue remitido a la fiscalía interviniente para sumar evidencia física a la causa.
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