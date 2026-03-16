Vecinos denuncian falta de vacunas contra la gripe en La Plata y encienden alerta

Desde que comenzó la primera fase de la campaña de la vacuna antigripal en La Plata, el miércoles 11 de marzo, los vecinos asignados para esta etapa acudieron masivamente a los centros de vacunación, dispuestos tanto en hospitales como en unidades sanitarias de la Ciudad. Sin embargo, este lunes se efectuaban denuncias porque varios de estos puntos sanitarios no contaban con dosis para aplicar a los adultos mayores a 65 años.

La semana pasada los centros de vacunación recepcionaron a vastas cantidades de vecinos que colmaron las instalaciones y dieron lugar a enormes filas que en algunos casos superaban las cinco horas de demora. Pero en la jornada de hoy, a falta de una semana para que comience la segunda etapa de la Campaña, el panorama era más preocupante ya que personas con más de 65 años, uno de los dos grupos a vacunarse en esta instancia inicial -el otro es el personal de salud-, denunciaron que en los vacunatorios "no hay dosis".

Uno de los puntos con faltante de vacunas era el Hospital San Juan de Dios de 27 y 70. Un platense de 79 años relató que "el viernes me acerqué al vacunatorio y me informaron que no había dosis, luego acudí el sábado y me encontré con la misma situación".

"Me hago presente hoy nuevamente y de entrada me encontré con el cartel de que no había vacunas antigripales para mayores de 65 años", relató el vecino respecto a la situación en uno de los vacunatorios más grandes de La Plata. Según dijo, por el contrario, "sólo vacunaban a gente de menor edad a la establecida". "Me parece que están haciendo al revés, en vez de vacunar a personas más adultas que estamos en riesgo, vacunan a los más jóvenes", objeto el vecino jubilado.

Esta situación también se replicaba en el Hospital Noel Sbarra de 8 y 67, consignaron otros vecinos que acudieron temprano a ese centro médico.

Por otro lado, jubilados de Ringuelet aseguraron que en la salita de esa localidad les informaron de que recién a partir de esta semana iban a contar con las dosis para combatir la gripe.

En el caso del vacunatorio de 55 entre 18 y 19 no les llegaron las dosis, según contó una jubilada lectora de EL DIA, Gloria Gratti, tras el reclamo que realizó en el lugar ente el faltante: "Desde el jueves pasado voy todos los días porque tengo 83 años y necesito vacunarme contra la gripe, pero se ve que no las mandaron todavía. Estamos muy preocupados", dijo.

En medio de la creciente preocupación en la Ciudad no sólo por la escasez de vacunas, sino también por la incertidumbre que los usuarios percibieron en los vacunatorios sobre la reposición de más dosis, desde el Ministerio de Salud provincial afirmaron que "todo lo que se recibió hasta el momento de Nación está circulando". Cabe remarcar que la semana pasada la cartera sanitaria le reprochó al gobierno nacional por la falta de vacunas para la bronquiolitis.

La Campaña de Vacunación Antigripal 2026 consta de dos etapas. La primera comenzó el miércoles y está destinada al personal de salud y a mayores de 65 años. A partir del lunes 23 de marzo comenzará la segunda fase en donde se ampliará la vacunación a niñas y niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personal estratégico y, nuevamente esta temporada, a personas en contacto con aves de corral.

Una afección de contagio alto

Desde el Ministerio de Salud provincial explicaron que la gripe es una afección respiratoria de origen viral con una capacidad de contagio sumamente alta. En ese sentido, con la campaña de vacunación se busca disminuir drásticamente los índices de hospitalización, las secuelas graves y la mortalidad en los grupos de riesgo.

Frente a esto, la estrategia de vacunación en territorio provincial se lleva a cabo de manera escalonada; de acuerdo a la población más expuesta a sufrir mayores complicaciones. No requiere orden médica y puede aplicarse junto a otras inmunizaciones de calendario; por lo tanto, se aconseja concurrir al vacunatorio con DNI y libreta de vacunación, para su chequeo por parte del equipo de salud.

La cepa que circula de la gripe, la influenza A (H3N2), lo que generó enormes inconvenientes en el invierno de Europa y los Estados Unidos, en donde afectó a grandes cantidades de poblaciones. Este antecedente reciente encendió las alarmas en nuestro país y particularmente en la Ciudad, donde los vacunatorios recepcionan una masiva afluencia de vecinos.

La influenza A (H3N2) es un virus respiratorio estacional de alta transmisibilidad que causa cuadros gripales, a menudo más severos en personas vulnerables. Se caracteriza por fiebre alta repentina, tos seca, dolores musculares y cansancio extremo. El subclado K es una variante reciente en expansión, con alta contagiosidad familiar.