Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad

Vecinos denuncian falta de vacunas contra la gripe en La Plata y encienden alerta

Vecinos denuncian falta de vacunas contra la gripe en La Plata y encienden alerta

Foto: Adrián Sosa - EL DIA

16 de Marzo de 2026 | 11:54

Escuchar esta nota

Desde que comenzó la primera fase de la campaña de la vacuna antigripal en La Plata, el miércoles 11 de marzo, los vecinos asignados para esta etapa acudieron masivamente a los centros de vacunación, dispuestos tanto en hospitales como en unidades sanitarias de la Ciudad. Sin embargo, este lunes se efectuaban denuncias porque varios de estos puntos sanitarios no contaban con dosis para aplicar a los adultos mayores a 65 años.

La semana pasada los centros de vacunación recepcionaron a vastas cantidades de vecinos que colmaron las instalaciones y dieron lugar a enormes filas que en algunos casos superaban las cinco horas de demora. Pero en la jornada de hoy, a falta de una semana para que comience la segunda etapa de la Campaña, el panorama era más preocupante ya que personas con más de 65 años, uno de los dos grupos a vacunarse en esta instancia inicial -el otro es el personal de salud-, denunciaron que en los vacunatorios "no hay dosis".

Uno de los puntos con faltante de vacunas era el Hospital San Juan de Dios de 27 y 70. Un platense de 79 años relató que "el viernes me acerqué al vacunatorio y me informaron que no había dosis, luego acudí el sábado y me encontré con la misma situación".

"Me hago presente hoy nuevamente y de entrada me encontré con el cartel de que no había vacunas antigripales para mayores de 65 años", relató el vecino respecto a la situación en uno de los vacunatorios más grandes de La Plata. Según dijo, por el contrario, "sólo vacunaban a gente de menor edad a la establecida". "Me parece que están haciendo al revés, en vez de vacunar a personas más adultas que estamos en riesgo, vacunan a los más jóvenes", objeto el vecino jubilado.

Esta situación también se replicaba en el Hospital Noel Sbarra de 8 y 67, consignaron otros vecinos que acudieron temprano a ese centro médico.

Por otro lado, jubilados de Ringuelet aseguraron que en la salita de esa localidad les informaron de que recién a partir de esta semana iban a contar con las dosis para combatir la gripe.

LE PUEDE INTERESAR

Ya avanzó 70% la obra de pavimentación de la Avenida 38 en San Carlos

LE PUEDE INTERESAR

Cakis y Salvi, los nenes virales de La Plata, tuvieron su gran día y fueron invitados a la cancha de Estudiantes

En el caso del vacunatorio de 55 entre 18 y 19 no les llegaron las dosis, según contó una jubilada lectora de EL DIA, Gloria Gratti, tras el reclamo que realizó en el lugar ente el faltante: "Desde el jueves pasado voy todos los días porque tengo 83 años y necesito vacunarme contra la gripe, pero se ve que no las mandaron todavía. Estamos muy preocupados", dijo. 

En medio de la creciente preocupación en la Ciudad no sólo por la escasez de vacunas, sino también por la incertidumbre que los usuarios percibieron en los vacunatorios sobre la reposición de más dosis, desde el Ministerio de Salud provincial afirmaron que "todo lo que se recibió hasta el momento de Nación está circulando". Cabe remarcar que la semana pasada la cartera sanitaria le reprochó al gobierno nacional por la falta de vacunas para la bronquiolitis.  

La Campaña de Vacunación Antigripal 2026 consta de dos etapas. La primera comenzó el miércoles y está destinada al personal de salud y a mayores de 65 años. A partir del lunes 23 de marzo comenzará la segunda fase en donde se ampliará la vacunación a niñas y niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personal estratégico y, nuevamente esta temporada, a personas en contacto con aves de corral.

Una afección de contagio alto 

Desde el Ministerio de Salud provincial explicaron que la gripe es una afección respiratoria de origen viral con una capacidad de contagio sumamente alta. En ese sentido, con la campaña de vacunación se busca disminuir drásticamente los índices de hospitalización, las secuelas graves y la mortalidad en los grupos de riesgo. 

Frente a esto, la estrategia de vacunación en territorio provincial se lleva a cabo de manera escalonada; de acuerdo a la población más expuesta a sufrir mayores complicaciones. No requiere orden médica y puede aplicarse junto a otras inmunizaciones de calendario; por lo tanto, se aconseja concurrir al vacunatorio con DNI y libreta de vacunación, para su chequeo por parte del equipo de salud. 

La cepa que circula de la gripe, la influenza A (H3N2), lo que generó enormes inconvenientes en el invierno de Europa y los Estados Unidos, en donde afectó a grandes cantidades de poblaciones. Este antecedente reciente encendió las alarmas en nuestro país y particularmente en la Ciudad, donde los vacunatorios recepcionan una masiva afluencia de vecinos.

La influenza A (H3N2) es un virus respiratorio estacional de alta transmisibilidad que causa cuadros gripales, a menudo más severos en personas vulnerables. Se caracteriza por fiebre alta repentina, tos seca, dolores musculares y cansancio extremo. El subclado K es una variante reciente en expansión, con alta contagiosidad familiar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Vacuna antigripal en La Plata: los vacunatorios y lo que hay que saber sobre la campaña de la Comuna

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? Se conoció el cronograma completo

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

La lesión de Kadijevic, eje de las críticas a Zaniratto

¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? Se conoció el cronograma completo

Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja

Luto en el fútbol argentino: murió Marcelo Araujo, uno de los mejores relatores que tuvo el país

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Independiente (M)

Arrancó el paro universitario, con fuerte impacto: cuándo se retoman las clases en facultades y colegios

Estudiantes ultima los preparativos para el choque ante Gimnasia (M)

VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora
Últimas noticias de La Ciudad

Ya avanzó 70% la obra de pavimentación de la Avenida 38 en San Carlos

Cakis y Salvi, los nenes virales de La Plata, tuvieron su gran día y fueron invitados a la cancha de Estudiantes

¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? Se conoció el cronograma completo

Calor y amenaza de lluvias este lunes en La Plata: emiten alerta amarilla para el martes
Policiales
AHORA. Condenaron a 23 años y cuatro meses de prisión a Tobías Godoy, uno de los asesinos de Kim Gómez
Piden que la causa de un asesinato en City Bell pase a la etapa de juicio
VIDEO. En el brutal asalto a un kiosco, un policía herido
La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
Deportes
Luto en el fútbol argentino: murió Marcelo Araujo, uno de los mejores relatores que tuvo el país
Doctor y campeón: Carlos Bilardo cumple 88 años
VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora
Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente
“El equipo tiene que mejorar en ciertos aspectos defensivos”
Espectáculos
Detalle del look viajero de Wanda Nara: cuánto sale la valija rosa de lujo que aparece en sus publicaciones
Quiénes son los cuatro semifinalistas de “MasterChef Celebrity”
Inesperado ingreso en Gran Hermano Generación Dorada: llegó “La Maciel” para reemplazar a Carmiña
Herencia de Jorge Lanata: sorpresiva renuncia de Guadalupe Guerrero a la defensa de Elba Marcovecchio
Cómo descubrieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano: se conocieron más detalles de su detención
Información General
Cansancio al inicio de año: por qué algunos arrancan ya agotados
Científicos platenses desarrollan un dispositivo para detectar hepatitis E
Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla