El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación

¿Qué aire respiramos en la Región? Según los datos de la organización global Climate TRACE, La Plata (incluyendo Ensenada y Berisso) es un punto relevante de emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina, principalmente debido a su actividad industrial y energética. Lo comprueba cada día con estimaciones en imágenes actualizadas. En ese sentido, proporciona una importante base de datos.

Aunque estudios recientes indican que los niveles de contaminación atmosférica industrial han mostrado descensos puntuales en años previos, el monitoreo satelital de la organización climática permite identificar con precisión las fuentes que aún superan los umbrales recomendados en la Región. Además la industria petroquímica, el parque automotor y la gestión de residuos sólidos en el Gran La Plata contribuyen al perfil de emisiones que la plataforma rastrea mediante sensores remotos, permitiendo visualizar emisiones a nivel de instalación individual (como plantas eléctricas o refinerías específicas), lo que sitúa al Gran La Plata como un área clave de observación para políticas de mitigación en el país.

La importancia de la contaminación en el aire de la Región, analizada a través de esta herramienta y estudios locales, se expresan en los siguientes puntos clave:

FOCOS DE EMISIONES EN EL GRAN LA PLATA

Climate TRACE identifica activos específicos (fábricas, refinerías y plantas de energía, ver mapa) que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes locales como el material particulado (PM2.5).

Sector Industrial: La zona que abarca La Plata, Berisso y Ensenada concentra uno de los polos petroquímicos más importantes de Argentina, el cual es un punto crítico de emisiones de CO2 y otros gases tóxicos.

Transporte: Es uno de los sectores con mayor crecimiento en emisiones. A nivel global, los datos de agosto de 2025 mostraron un aumento del 3,60% en este sector respecto al año anterior, una tendencia que se refleja en zonas urbanas densas como La Plata.

IMPACTO EN LA SALUD Y CALIDAD DEL AIRE

La plataforma ha introducido herramientas para visualizar las “plumas de contaminación”, permitiendo ver cómo el PM2.5 de fuentes industriales se desplaza hacia las comunidades (ver imagen).

Gases tóxicos: En La Plata se monitorean niveles de dióxido de nitrógeno y otros gases que afectan directamente la salud respiratoria de la población y contribuyen al smog.

Riesgos locales: Estudios de la UNLP y el CONICET han señalado que, aunque hubo descensos temporales de contaminación en años previos, la Ciudad enfrenta desafíos constantes por la calidad del aire y la contaminación de fuentes de agua.

Tendencia de emisiones: Las emisiones globales de GEI han seguido aumentando ligeramente (0,55% más que en 2024), lo que presiona a ciudades industriales como La Plata a mejorar su eficiencia. Impacto en Salud: Los niveles de dióxido de nitrógeno y otras partículas son factores críticos que afectan la salud pública en la región.

Capacidad de Mitigación: Un dato relevante es que el patrimonio forestal de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) logra absorber gran parte de las emisiones de carbono que la propia institución genera, aunque el balance para toda la Ciudad y sus alrededores sigue dependiendo de las emisiones industriales masivas.

EFECTOS Y CONSECUENCIAS

La contaminación por material particulado fino (PM 2.5) consiste en partículas en el aire con un diámetro inferior a 2,5 micrómetros, capaces de penetrar profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo. Provienen principalmente de la combustión (autos, industria, incendios, leña), causando enfermedades cardíacas, asma, cáncer de pulmón y problemas respiratorios graves.

DE QUÉ SE TRATA LA PLATAFORMA

Climate TRACE es una coalición global de ONGs, empresas tecnológicas y universidades, impulsada por el exvicepresidente de EE UU, Albert Al Gore, que utiliza satélites e inteligencia artificial para monitorear emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Su objetivo es proporcionar datos detallados e independientes para facilitar la acción climática. u objetivo es acelerar la acción climática para limitar el aumento de la temperatura terrestre a 1,5 °C y crear un mundo más próspero. Impulsa las energías renovables y la reducción de las emisiones de CO2 con proyectos como RE100 y LED scale-up.