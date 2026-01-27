Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Nació Aitana, la hija de José Sosa y Cami Homs
27 de Enero de 2026 | 23:14

Pasadas las 22 horas del martes y tras 40 semanas de gestación, nació Aitana, la hija de Camila Homs y el futbolista José Sosa. La beba llegó al mundo este lunes en el Sanatorio Otamendi, donde fue recibida por su familia, que aguardaba el nacimiento con expectativa.

Se trata de la primera hija en común de la modelo y el mediocampista, mientras que Homs ya es madre de Francesca y Bautista, fruto de su relación anterior con Rodrigo de Paul. Por su parte, Sosa tiene dos hijas, por lo que la pareja conforma ahora una familia ensamblada de cinco hijos.

Camila Homs y José “El Principito” Sosa se conocieron a comienzos de 2023, cuando ambos se mudaron al mismo edificio en Puerto Madero. El vínculo comenzó con un primer contacto informal y se consolidó con el paso del tiempo, hasta la llegada de Aitana, que marca una nueva etapa en la vida familiar de la pareja.

