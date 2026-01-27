PAMI: peligra la entrega de los medicamentos

Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado
La falta de pago de PAMI generó una deuda acumulada que impide a las farmacias reponer stock. Distintas entidades nacionales del sector farmacéutico denunciaron cinco pagos atrasados y adviertieron que, de no regularizarse la situación hay riesgos de que se corte la atención a los afiliados en todo el país.
La prestación de medicamentos e insumos para los afiliados de PAMI ha entrado en una zona crítica. Las principales entidades farmacéuticas del país han formalizado un reclamo conjunto ante la obra social, advirtiendo que la cadena de pagos está “virtualmente rota”, lo que pone en jaque la posibilidad de que los afiliados retiren sus remedios en las farmacias de barrio.
Alejandra Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y titular de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), fue tajante respecto a la gravedad del escenario: “Las farmacias tratan desde hace meses de sostener la prestación a pesar de que no se cumple con el esquema de pagos, pero si no tienen posibilidad de adquirir los medicamentos o tienen las droguerías bloqueadas por no poder pagarlas, no pueden brindar el servicio en forma adecuada”.
Según Gómez, la deuda de PAMI ya suma cinco pagos atrasados, una situación que asfixia financieramente a los locales. No se trata solo de la rentabilidad, sino de la operatividad básica: los farmacéuticos deben cubrir salarios, alquileres y, fundamentalmente, las facturas de las droguerías para poder reponer los productos que ya entregaron.
La Confederación Farmacéutica de Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (AFMSRA), la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA) y la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR) enviaron una nota a la conducción de PAMI en la que expresaron su “inquietud”.
Desde PAMI buscaron llevar tranquilidad, aunque reconocieron la recepción del reclamo. Fuentes oficiales afirmaron que “los pagos están dentro de los cronogramas estipulados” y que mantienen un diálogo abierto con las entidades.
Asimismo, informaron que durante la última semana se liberaron fondos, específicamente destinados a los segmentos de alto costo, con el objetivo de blindar la entrega de medicación crítica. No obstante, para las farmacias, estos desembolsos parciales no alcanzan a cubrir el bache financiero del mostrador diario, donde el jubilado busca su medicación ambulatoria.
En la jornada de ayer ingresó un pago de PAMI que había vencido el 26 de diciembre pasado. Quedan otros cinco pendientes, con vencimientos desde el 29 de diciembre y el resto con fechas de este mes.
