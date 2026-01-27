Denuncian que en empresa textil hubo 140 despidos y pago de salarios en cuotas

El sector textil sumó un nuevo foco de conflicto con una protesta gremial en la empresa Eseka S.A., que fabrica para las históricas marcas de lencería Cocot y Dufour. Trabajadores de la planta ubicada en el barrio porteño de Parque Chas denunciaron el despido de 140 empleados en los últimos dos meses y una creciente precarización en las condiciones de pago.

El reclamo frente al establecimiento expuso que la empresa comenzó a abonar los sueldos, el aguinaldo y hasta las vacaciones de manera fraccionada y "en cuotas", alegando falta de fondos pese a mantener la operatividad de las líneas de producción las 24 horas.

La protesta de los trabajadores, cuyos salarios rondan los $700.000 por jornadas de nueve horas, apunta no sólo a la regularización de los haberes, sino a la defensa de la industria nacional al denunciar una maniobra de sustitución de producción local por insumos importados desde China.

"El patrón dice que no hay plata, pero nosotros seguimos trabajando. Las cuentas no esperan y en marzo tenemos que afrontar gastos de escolaridad", expresaron los empleados.

El conflicto en Cocot se inscribe en un contexto de caída del consumo y ajuste en el sector industrial. Según los testimonios recogidos en la puerta de la fábrica, la firma ofrece retiros voluntarios como mecanismo para continuar reduciendo una plantilla que hoy ronda los 500 operarios, mientras se adeudan bonos y remuneraciones de fin de año.