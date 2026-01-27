Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¿Se enojó "La Brujita"? Juan Sebastián Verón le tiró un palito y dejó de seguir a Santiago Ascacibar en Instagram, tras su salida de Estudiantes
27 de Enero de 2026 | 22:07

Luego de la presentación de Santiago Ascacibar como nuevo refuerzo de Boca Juniors, las redes sociales se inundaron de reacciones a favor y en contra del traspaso del Ruso, que dejó de ser el capitán de Estudiantes. 

En medio de la mudanza del exmediocampista del Pincha rumbo a La Boca, muchos hinchas eligieron catalogar su traspaso como una "traición" y otros hablaron de sentirse "defraudados", pero también apareció la necesidad más claridad y fue por eso que se leyó: "Queremos saber qué opinan los dirigentes de Estudiantes".

Desprendido de eso, tras la conferencia de prensa de Santiago Ascacibar en su arribo a Boca, en X se divulgó una captura de imagen de Instagram donde quienes hurgaron entre las personas a las que sigue el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, descubrieron una sorpresa. 

Imagen

Según la búsqueda en el perfil oficial de "La Brujita", el dirigente del Pincha dejó de seguirlo al Ruso. Sin embargo, el excapitán del León aún sigue a Verón en Instagram.

