Policiales

Detuvieron en La Plata a “El Tarta”, un ladrón conocido por robar en bicicleta

Detuvieron en La Plata a "El Tarta", un ladrón conocido por robar en bicicleta
27 de Enero de 2026 | 20:35

Un hombre de 32 años, apodado “El Tarta”, fue detenido en las últimas horas en La Plata acusado de hurto agravado, luego de ser sorprendido tras ingresar a una vivienda y escapar con electrodomésticos.

El hecho ocurrió el sábado 27 de enero, en la zona de 120 y 526, cuando personal de la Comisaría 6ª realizaba una recorrida preventiva. Al llegar a la intersección, los efectivos observaron a dos hombres corriendo a toda velocidad por calle 120 en dirección a 525, cargando distintos elementos en sus brazos.

Según relataron vecinos del lugar, minutos antes ambos sujetos habían ingresado a un domicilio y se dieron a la fuga con electrodomésticos. Inmediatamente se montó un operativo cerrojo y se dio aviso a los móviles de la zona.

Como resultado del procedimiento, los uniformados lograron aprehender a uno de los sospechosos, un hombre de 32 años, quien fue interceptado cuando aún llevaba uno de los elementos robados. El segundo implicado logró escapar con el resto del botín.

La víctima del hecho es una mujer de 52 años, domiciliada en la zona.

Fuentes policiales indicaron que el detenido cuenta con antecedentes penales por hechos de similar modalidad y que ya era investigado por los efectivos, quienes además cotejaron material fílmico de episodios anteriores. El caso tomó mayor relevancia luego de que se difundiera en redes sociales un video del robo ocurrido el sábado, que permitió reforzar la investigación.

La causa quedó caratulada como “Hurto Agravado” y es intervenida por la UFI en turno, que avaló el procedimiento.

