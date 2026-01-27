La fría despedida de Santiago Ascacibar de Estudiantes: qué dice el mensaje completo que subió a sus redes

Luego de ser presentado como nuevo refuerzo de Boca Juniors, Santiago Ascacibar fue foco de miles de comentarios en las redes sociales por su salida de Estudiantes.

LEA TAMBIÉN La reacción de Verón tras la salida de Ascacibar del Pincha: lo dejó de seguir en Instagram y le tiró un palito

Es que luego de su extraña salida, sin una despedida con el público del Pincha, muchos hinchas platenses manifestaron enojo, defraudación y reprobación.

Pasadas las 23.10 horas del martes, Ascacibar reapareció en redes sociales para replicar el video que publicó Estudiantes en redes sociales con los mejores momentos del mediocampista con la camiseta albirroja.

Acto seguido, el Ruso publicó en Instagram un mensaje de despedida hacia el Pincherío, acompañado de una foto con el primer título en el Léon: la Copa Argentina 2023.

El mensaje completo de Santiago Ascacibar

"Hoy me toca despedirme de la gran institución que es @edelpoficial



Quiero darle las gracias a cada una de las personas que me acompañaron durante todos estos años.



Cierro un ciclo con la tranquilidad de haber dejado todo en cada partido, defendiendo esta camiseta con orgullo y dandome el gusto de salir campeon 5 veces.



Muchas gracias pincha!".