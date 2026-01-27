Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

La fría despedida de Santiago Ascacibar de Estudiantes: qué dice el mensaje completo que subió a sus redes

La fría despedida de Santiago Ascacibar de Estudiantes: qué dice el mensaje completo que subió a sus redes
27 de Enero de 2026 | 23:20

Escuchar esta nota

Luego de ser presentado como nuevo refuerzo de Boca Juniors, Santiago Ascacibar fue foco de miles de comentarios en las redes sociales por su salida de Estudiantes.

LEA TAMBIÉN

La reacción de Verón tras la salida de Ascacibar del Pincha: lo dejó de seguir en Instagram y le tiró un palito

Es que luego de su extraña salida, sin una despedida con el público del Pincha, muchos hinchas platenses manifestaron enojo, defraudación y reprobación.

Pasadas las 23.10 horas del martes, Ascacibar reapareció en redes sociales para replicar el video que publicó Estudiantes en redes sociales con los mejores momentos del mediocampista con la camiseta albirroja.

LEA TAMBIÉN

VIDEO.- Santiago Ascacibar en la presentación de Boca: "Quería venir, me llena de felicidad"

Acto seguido, el Ruso publicó en Instagram un mensaje de despedida hacia el Pincherío, acompañado de una foto con el primer título en el Léon: la Copa Argentina 2023.

El mensaje completo de Santiago Ascacibar

"Hoy me toca despedirme de la gran institución que es @edelpoficial

Quiero darle las gracias a cada una de las personas que me acompañaron durante todos estos años.

Cierro un ciclo con la tranquilidad de haber dejado todo en cada partido, defendiendo esta camiseta con orgullo y dandome el gusto de salir campeon 5 veces.

Muchas gracias pincha!".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Santiago Ascacibar en la presentación de Boca: "Quería venir, me llena de felicidad"

Gimnasia con todo listo para ir al Monumental: el probable equipo que visitará a River

VIDEO. Tras una discusión, un jubilado le pegó un trompazo a la esposa de su sobrino en Ensenada

La insólita pelea de Mauro Szeta y su esposa tras el pase de Ascacibar a Boca: "Hoy dormís afuera"

Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado

Otro robo con violencia a un jubilado en La Plata: lo amordazan y lo golpean en su casa

Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales de La Plata

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos

+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

VIDEO.- Ascacibar ovacionado por los hinchas de Boca en la revisión médica

Brian Aguirre firmó en el Pincha: los detalles de su llegada tras la partida de Ascacibar

Alerta naranja en La Plata por el calor extremo: a cuánto llegará la temperatura máxima este martes

Estatales y docentes, cuando cobro: con aumento, la Provincia confirmó el cronograma de pago de enero

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

Se confirmó la lesión de Muslera: cuántos partidos se pierde con Estudiantes

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse
Últimas noticias de Deportes

Nació Aitana, la hija del "Príncipe" Sosa y Cami Homs

La reacción de Verón tras la salida de Ascacibar del Pincha: lo dejó de seguir en Instagram y le tiró un palito

VIDEO.- Santiago Ascacibar en la presentación de Boca: "Quería venir, me llena de felicidad"

Se confirmó la lesión de Muslera: cuántos partidos se pierde con Estudiantes
Política y Economía
Milei asistió al Teatro Roxy para ver a Fátima en su visita a Mar del Plata
Aclaración sobre las droguerías y laboratorios en los que ANMAT dispuso la baja
En Pinamar y Cariló: detectan más de 110 mil metros cuadrados sin declarar, con casas de lujo y edificios de altura
Techint pedirá una investigación por dumping contra la empresa india que le ganó una licitación de tubos
Denuncian que en empresa textil hubo 140 despidos y pago de salarios en cuotas
La Ciudad
Poste a punto de caerse en el centro platense
PAMI: peligra la entrega de los medicamentos
Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado
Corte de luz en una zona del centro de La Plata: qué dijo Edelap
Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales de La Plata
Espectáculos
Nació Aitana, la hija del "Príncipe" Sosa y Cami Homs
Baby Etchecopar criticó a Javier Milei antes de su show con Fátima Florez: “No creo que sea oportuno”
Grave denuncia de Fernanda Callejón contra su hermana Sandra: "Secuestró a mi papá"
El Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas por cantar con Milei
La polémica frase de Horacio Pagani contra Morena Beltrán: "Que las mujeres no se metan en el fútbol"
Policiales
Guerra de trapitos en La Plata: piñas frente a la Terminal terminó con cinco detenidos
Detuvieron en La Plata a “El Tarta”, un ladrón conocido por robar en bicicleta
Caso Bastián: tras la pericia positiva en alcohol, confirmaron la inhabilitación de los conductores
Incendio en una casa de Arturo Seguí por un calefón eléctrico
VIDEO. Tras una discusión, un jubilado le pegó un trompazo a la esposa de su sobrino en Ensenada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla