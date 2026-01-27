Guerra de trapitos en La Plata: piñas frente a la Terminal terminó con cinco detenidos

Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado
Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado
Un violento enfrentamiento entre cuidacoches se registró en las últimas horas en la zona de la Terminal de Ómnibus de La Plata y terminó con cinco personas detenidas, tras una pelea a golpes de puño en plena vía pública.
El hecho ocurrió en la intersección de calle 4 y 42, donde personal policial fue comisionado por el sistema de emergencias 911 ante un conflicto entre varias personas. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a una mujer y varios hombres agrediéndose mutuamente, en un episodio que generó alarma entre vecinos y transeúntes.
Según indicaron fuentes policiales, la situación se habría originado por una disputa entre trapitos, que rápidamente escaló en violencia. A pesar de la intervención policial, los involucrados continuaban agresivos entre sí, por lo que se procedió a separarlos y reducirlos.
Como resultado del operativo, fueron aprehendidas cinco personas, de entre 20 y 32 años, algunas de ellas en situación de calle, quienes fueron trasladadas a una dependencia policial.
La causa fue caratulada como “Lesiones recíprocas” y quedó a cargo de la UFI N°11 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso que los detenidos permanezcan alojados a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.
