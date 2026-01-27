Guerra de trapitos en La Plata: piñas frente a la Terminal terminó con cinco detenidos

Un violento enfrentamiento entre cuidacoches se registró en las últimas horas en la zona de la Terminal de Ómnibus de La Plata y terminó con cinco personas detenidas, tras una pelea a golpes de puño en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de calle 4 y 42, donde personal policial fue comisionado por el sistema de emergencias 911 ante un conflicto entre varias personas. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a una mujer y varios hombres agrediéndose mutuamente, en un episodio que generó alarma entre vecinos y transeúntes.

Según indicaron fuentes policiales, la situación se habría originado por una disputa entre trapitos, que rápidamente escaló en violencia. A pesar de la intervención policial, los involucrados continuaban agresivos entre sí, por lo que se procedió a separarlos y reducirlos.

Como resultado del operativo, fueron aprehendidas cinco personas, de entre 20 y 32 años, algunas de ellas en situación de calle, quienes fueron trasladadas a una dependencia policial.

La causa fue caratulada como “Lesiones recíprocas” y quedó a cargo de la UFI N°11 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso que los detenidos permanezcan alojados a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.