Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Guerra de trapitos en La Plata: piñas frente a la Terminal terminó con cinco detenidos

Guerra de trapitos en La Plata: piñas frente a la Terminal terminó con cinco detenidos
27 de Enero de 2026 | 21:12

Escuchar esta nota

Un violento enfrentamiento entre cuidacoches se registró en las últimas horas en la zona de la Terminal de Ómnibus de La Plata y terminó con cinco personas detenidas, tras una pelea a golpes de puño en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de calle 4 y 42, donde personal policial fue comisionado por el sistema de emergencias 911 ante un conflicto entre varias personas. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a una mujer y varios hombres agrediéndose mutuamente, en un episodio que generó alarma entre vecinos y transeúntes.

Según indicaron fuentes policiales, la situación se habría originado por una disputa entre trapitos, que rápidamente escaló en violencia. A pesar de la intervención policial, los involucrados continuaban agresivos entre sí, por lo que se procedió a separarlos y reducirlos.

Como resultado del operativo, fueron aprehendidas cinco personas, de entre 20 y 32 años, algunas de ellas en situación de calle, quienes fueron trasladadas a una dependencia policial.

La causa fue caratulada como “Lesiones recíprocas” y quedó a cargo de la UFI N°11 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso que los detenidos permanezcan alojados a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Santiago Ascacibar en la presentación de Boca: "Quería venir, me llena de felicidad"

Gimnasia con todo listo para ir al Monumental: el probable equipo que visitará a River

VIDEO. Tras una discusión, un jubilado le pegó un trompazo a la esposa de su sobrino en Ensenada

La insólita pelea de Mauro Szeta y su esposa tras el pase de Ascacibar a Boca: "Hoy dormís afuera"

Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado

Otro robo con violencia a un jubilado en La Plata: lo amordazan y lo golpean en su casa

Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales de La Plata

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos

+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

VIDEO.- Ascacibar ovacionado por los hinchas de Boca en la revisión médica

Brian Aguirre firmó en el Pincha: los detalles de su llegada tras la partida de Ascacibar

Alerta naranja en La Plata por el calor extremo: a cuánto llegará la temperatura máxima este martes

Estatales y docentes, cuando cobro: con aumento, la Provincia confirmó el cronograma de pago de enero

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Se confirmó la lesión de Muslera: cuántos partidos se pierde con Estudiantes
Últimas noticias de Policiales

Detuvieron en La Plata a “El Tarta”, un ladrón conocido por robar en bicicleta

Caso Bastián: tras la pericia positiva en alcohol, confirmaron la inhabilitación de los conductores

Incendio en una casa de Arturo Seguí por un calefón eléctrico

VIDEO. Tras una discusión, un jubilado le pegó un trompazo a la esposa de su sobrino en Ensenada
Deportes
¿Se enojó "La Brujita"? Verón dejó de seguir a Ascacibar en Instagram tras su salida del Pincha
VIDEO.- Santiago Ascacibar en la presentación de Boca: "Quería venir, me llena de felicidad"
Se confirmó la lesión de Muslera: cuántos partidos se pierde con Estudiantes
Gimnasia con todo listo para ir al Monumental: el probable equipo que visitará a River
“Bienvenido al único grande”: la presentación de Ascacibar en Boca con un “palito” a Estudiantes
Espectáculos
Baby Etchecopar criticó a Javier Milei antes de su show con Fátima Florez: “No creo que sea oportuno”
Grave denuncia de Fernanda Callejón contra su hermana Sandra: "Secuestró a mi papá"
El Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas por cantar con Milei
La polémica frase de Horacio Pagani contra Morena Beltrán: "Que las mujeres no se metan en el fútbol"
La insólita pelea de Mauro Szeta y su esposa tras el pase de Ascacibar a Boca: "Hoy dormís afuera"
La Ciudad
Poste a punto de caerse en el centro platense
PAMI: peligra la entrega de los medicamentos
Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado
Corte de luz en una zona del centro de La Plata: qué dijo Edelap
Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales de La Plata
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla