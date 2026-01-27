Javier Milei asistió al Teatro Roxy para ver a Fátima Florez en su visita a Mar del Plata

El presidente Javier Milei cerró en la noche de este martes su visita a Mar del Plata con una serie de actividades públicas y privadas. Cerca de las 21 llegó al Teatro Roxy para asistir al espectáculo Fátima Universal, protagonizado por la humorista Fátima Florez, con quien mantiene un vínculo personal previo.

Milei arribó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. Está previsto que participe del show interpretando la canción El Rock del Gato, de la banda Los Ratones Paranoicos, luego de haber realizado un ensayo durante la tarde en el mismo teatro.

Más tarde, el Presidente será el orador principal de la Derecha Fest, un evento organizado por la fundación Faro que se desarrolla en el balneario Horizonte Club de Playa. La actividad comenzó pasadas las 20 y cuenta con la participación de dirigentes políticos y referentes del espacio.

El día anterior, Milei había encabezado una caminata por la zona de Güemes y Avellaneda, donde brindó un breve mensaje con un megáfono. En esa intervención se refirió a temas de la agenda oficial, entre ellos la reforma laboral, la ley de glaciares y el proyecto de modificación del régimen penal juvenil.