VIDEO.- Santiago Ascacibar en la presentación de Boca: "Quería venir, me llena de felicidad"

Este martes por la noche, Boca presenta a sus últimos refuerzos, Ángel Romero y Santaigo Ascacibar, en una conferencia de prensa. Ambos futbolistas realizaron más temprano la revisión médica, estamparon la firma del contrato en La Bombonera y se acercaron al predio Xeneize de Ezeiza para encontrarse con el nuevo cuerpo técnico, sus nuevos compañeros y formar parte del entrenamiento.

Allí, el Ruso fue contundente: "Pensé mucho la decisión de venir acá, pero cuando pasaban los días cada vez tenía más seguridad de que quería estar acá, ser parte de este club. Cuando llegó la oferta, eran pocas las dudas que tenía: quería venir. ¿River? No, no quería ir. Fue lo que le planteé a mis agentes. Yo quería jugar en Boca y que se cierre el último día me llena de felicidad".

"Hablé con Úbeda, había compartido con él las juveniles de la Selección, le dije que venía a sumarme para lo que necesitara", aseguró al ser consultado. En esa línea, al referirse a la familia, señaló: "A mi hermano fue difícil decírselo porque me mandaba mensajes diciendo que me acompañaba como sea y que faltaba al trabajo. Ama a este club y ahora es jugar por ellos".

En ese sentido, el mediocampista señaló: "Estoy agradecido con la gente de Boca, se donde estoy y tengo que estar a la altura". Tras su revisión médica, el futbolista fue ovacionado a la salida de la clínica por un nutrido grupo de hinchas que aguardaba su retiro en la calle.

"M sueño de chiquito es vestir esta camiseta y me llena de felicidad, propia y a mi familia. Agarro la oportunidad de este club que es inmenso", confesó.

A su vez, al referirse a los objetivos y tener a Leandro Paredes como compañero, expresó: "Está el anhelo personal y grupal de ir a buscar la Copa Libertadores, todas las competencias hay que jugarlas como demuestra esta institución que es ganando. Con Leandro se pueden hacer un montón de cosas, sabemos lo que ganó y lo demuestra dentro de la cancha, te mejora y potencia".