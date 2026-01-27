Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado
Un bono de 120.000 pesos para encargados pega de lleno en el precio. La morosidad ronda entre el 22 y 25 por ciento
Las expensas en La Plata volverán a mostrar un salto de entre el 3 y 5 por ciento a partir de febrero como consecuencia del bono remunerativo de $120.000 acordado para los encargados de edificios. La medida, pactada en paritarias entre el SUTERH y las cámaras empleadoras, se suma a un aumento salarial del 2% y tendrá impacto directo en los costos mensuales de los consorcios, aunque no uniforme.
Al respecto, Ariel Coppari, integrante de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata, dijo que “el bono impactará de lleno en las expensas. Será más fuerte en edificios que tienen menos unidades. Los de mayor cantidad de departamentos no lo sentirán tanto”.
Al tratarse de una suma remunerativa, el bono no solo incrementa el salario de bolsillo del encargado, sino que también eleva las cargas sociales, amplificando el impacto final.
El bono fue acordado por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y el gremio SUTERH. Se trata de una suma fija mensual, proporcional según categoría, que se incorpora al esquema salarial junto con el aumento porcentual.
La Asociación de Propietarios, Consorcistas e Inquilinos de la República Argentina, explicó en declaraciones periodísticas que el efecto es generalizado: “Impacta a todos aquellos que viven en un edificio. Febrero va a traer las expensas de enero y van a estar bastante arriba”. Al ser remunerativo, el bono incrementa el costo laboral total, que incluye aportes, contribuciones y adicionales, lo que se traslada de manera automática al gasto común.
El aumento de expensas no responde únicamente al acuerdo salarial. Coppari remarcó que el problema es más amplio y estructural. “El aumento que se viene en la tarifa de agua y de la luz, también empujará el precio de la expensa desde el próximo mes”, dijo el directivo de la cámara platense que reúne a los administradores de consorcios.
El impacto final depende de variables como la cantidad de unidades funcionales; número de empleados; jornada laboral y horas extras; suplencias por fines de semana y feriados; servicios comunes y nivel de mantenimiento.
Como se dijo en más de una oportunidad, el costo laboral representa, en promedio, alrededor del 60% del total de las expensas, lo que explica por qué cualquier ajuste salarial tiene un efecto inmediato.
Con el último acuerdo, los sueldos básicos quedaron en los siguientes rangos: encargados con vivienda: entre $804.865 y $965.838, según categoría; encargados sin vivienda: entre $937.093 y $1.124.512. A estos montos se suma ahora el bono remunerativo de $120.000, más los adicionales que correspondan. En edificios pequeños o medianos, el impacto por unidad puede ser significativo.
MOROSIDAD DE HASTA EL 25%
Desde el sector advierten que el contexto es cada vez más delicado. “La morosidad está entre el 22 y 25 por ciento, promedio”.
La consecuencia directa del aumento de la morosidad genera un círculo vicioso. Cuando los consorcios no logran cubrir sus gastos, comienzan a postergarse tareas básicas: arreglos, mantenimiento, seguridad y servicios esenciales. Esto deteriora los edificios y, a mediano plazo, encarece aún más los costos. A su vez, el resto de los consorcistas suele hacerse “cargo” del dinero que no ingresa al consorcio y eso también afecta las expensas.
PRECIOS
En promedio, los precios de las expensas en edificios céntricos y con servicios básicos tienen los siguientes valores: 95 mil pesos para un dormitorio; 145 mil pesos para dos dormitorios; y 170 mil pesos para tres dormitorios, según informaron en la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata.
POR MES*
