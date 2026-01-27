Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado

Un bono de 120.000 pesos para encargados pega de lleno en el precio. La morosidad ronda entre el 22 y 25 por ciento

Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado
27 de Enero de 2026 | 20:06

Escuchar esta nota

Las expensas en La Plata volverán a mostrar un salto de entre el 3 y 5 por ciento a partir de febrero como consecuencia del bono remunerativo de $120.000 acordado para los encargados de edificios. La medida, pactada en paritarias entre el SUTERH y las cámaras empleadoras, se suma a un aumento salarial del 2% y tendrá impacto directo en los costos mensuales de los consorcios, aunque no uniforme.

Al respecto, Ariel Coppari, integrante de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata, dijo que “el bono impactará de lleno en las expensas. Será más fuerte en edificios que tienen menos unidades. Los de mayor cantidad de departamentos no lo sentirán tanto”.

Al tratarse de una suma remunerativa, el bono no solo incrementa el salario de bolsillo del encargado, sino que también eleva las cargas sociales, amplificando el impacto final.

El bono fue acordado por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y el gremio SUTERH. Se trata de una suma fija mensual, proporcional según categoría, que se incorpora al esquema salarial junto con el aumento porcentual.

La Asociación de Propietarios, Consorcistas e Inquilinos de la República Argentina, explicó en declaraciones periodísticas que el efecto es generalizado: “Impacta a todos aquellos que viven en un edificio. Febrero va a traer las expensas de enero y van a estar bastante arriba”. Al ser remunerativo, el bono incrementa el costo laboral total, que incluye aportes, contribuciones y adicionales, lo que se traslada de manera automática al gasto común.

El aumento de expensas no responde únicamente al acuerdo salarial. Coppari remarcó que el problema es más amplio y estructural. “El aumento que se viene en la tarifa de agua y de la luz, también empujará el precio de la expensa desde el próximo mes”, dijo el directivo de la cámara platense que reúne a los administradores de consorcios.

LE PUEDE INTERESAR

Corte de luz en una zona del centro de La Plata: qué dijo Edelap

LE PUEDE INTERESAR

Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales de La Plata

El impacto final depende de variables como la cantidad de unidades funcionales; número de empleados; jornada laboral y horas extras; suplencias por fines de semana y feriados; servicios comunes y nivel de mantenimiento.

Como se dijo en más de una oportunidad, el costo laboral representa, en promedio, alrededor del 60% del total de las expensas, lo que explica por qué cualquier ajuste salarial tiene un efecto inmediato.

Con el último acuerdo, los sueldos básicos quedaron en los siguientes rangos: encargados con vivienda: entre $804.865 y $965.838, según categoría; encargados sin vivienda: entre $937.093 y $1.124.512. A estos montos se suma ahora el bono remunerativo de $120.000, más los adicionales que correspondan. En edificios pequeños o medianos, el impacto por unidad puede ser significativo.

MOROSIDAD DE HASTA EL 25%

Desde el sector advierten que el contexto es cada vez más delicado. “La morosidad está entre el 22 y 25 por ciento, promedio”.

La consecuencia directa del aumento de la morosidad genera un círculo vicioso. Cuando los consorcios no logran cubrir sus gastos, comienzan a postergarse tareas básicas: arreglos, mantenimiento, seguridad y servicios esenciales. Esto deteriora los edificios y, a mediano plazo, encarece aún más los costos. A su vez, el resto de los consorcistas suele hacerse “cargo” del dinero que no ingresa al consorcio y eso también afecta las expensas.

PRECIOS

En promedio, los precios de las expensas en edificios céntricos y con servicios básicos tienen los siguientes valores: 95 mil pesos para un dormitorio; 145 mil pesos para dos dormitorios; y 170 mil pesos para tres dormitorios, según informaron en la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

VIDEO.- Ascacibar ovacionado por los hinchas de Boca en la revisión médica

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Brian Aguirre firmó en el Pincha: los detalles de su llegada tras la partida de Ascacibar

Alerta naranja en La Plata por el calor extremo: a cuánto llegará la temperatura máxima este martes

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

Estatales y docentes, cuando cobro: con aumento, la Provincia confirmó el cronograma de pago de enero

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Había evadido una salida transitoria: ¿Quién era el hombre que chocó y murió en La Plata en plena persecución policial?
Últimas noticias de La Ciudad

Poste a punto de caerse en el centro platense

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos

Corte de luz en una zona del centro de La Plata: qué dijo Edelap

Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales de La Plata
Policiales
Detuvieron en La Plata a “El Tarta”, un ladrón conocido por robar en bicicleta
Caso Bastián: tras la pericia positiva en alcohol, confirmaron la inhabilitación de los conductores
Incendio en una casa de Arturo Seguí por un calefón eléctrico
VIDEO. Tras una discusión, un jubilado le pegó un trompazo a la esposa de su sobrino en Ensenada
VIDEO.- Así fue el choque en el que murió un delincuente que escapaba de la policía en La Plata
Deportes
Se confirmó la lesión de Muslera: cuántos partidos se pierde con Estudiantes
Gimnasia con todo listo para ir al Monumental: el probable equipo que visitará a River
“Bienvenido al único grande”: la presentación de Ascacibar en Boca con un “palito” a Estudiantes
VIDEO. "Cuando estés en el medio": el insólito consejo de un hincha a Ascacibar tras su llegada a Boca
Estudiantes despidió a Santiago Ascacibar, nuevo refuerzo de Boca: "Gracias por venir"
Espectáculos
Grave denuncia de Fernanda Callejón contra su hermana Sandra: "Secuestró a mi papá"
El Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas por cantar con Milei
La polémica frase de Horacio Pagani contra Morena Beltrán: "Que las mujeres no se metan en el fútbol"
La insólita pelea de Mauro Szeta y su esposa tras el pase de Ascacibar a Boca: "Hoy dormís afuera"
Confirmado: Gran Hermano ya tiene fecha de regreso, cuándo arranca el aislamiento de "Generación Dorada"
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla