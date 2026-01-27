Baby Etchecopar criticó a Javier Milei antes de su show con Fátima Florez: “No creo que sea oportuno”

El periodista y conductor de Radio Rivadavia, Baby Etchecopar, lanzó una dura crítica al presidente Javier Milei ante su inminente aparición en el escenario junto a su ex pareja, Fátima Flórez, prevista para la medianoche de este martes en el Teatro Roxy de Mar del Plata.

A pesar de reconocerse como votante del mandatario, Etchecopar cuestionó la oportunidad del viaje en medio de la crisis climática que está sufriendo el país: “Yo no le pego a Milei, pero reflexiono sobre cosas que me molestan”, comenzó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

El mandatario se subirá al escenario del Teatro Roxy para una presentación musical. La visita forma parte del llamado “Tour de la Gratitud”, que el Milei está realizando en La Feliz.

Sin embargo, para Baby, el gesto es erróneo: “No creo que sea oportuno ir a cantar 'El rock del gato'... digamos, a boludear, ¿no? Cuando hay una parte del país que se prende fuego, hay gente que se quedó sin casas". "A veces no solo hay que serlo, sino parecerlo", sentenció el periodista.