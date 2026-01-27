Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado
Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado
Milei asistió al Teatro Roxy para ver a Fátima en su visita a Mar del Plata
VIDEO.- Santiago Ascacibar en la presentación de Boca: "Quería venir, me llena de felicidad"
Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales de La Plata
VIDEO.- Así fue el choque en el que murió un delincuente que escapaba de la policía en La Plata
La UTA y los empresarios, sin acuerdo: fracasó la reunión, pasaron a un cuarto intermedio y hay alerta por un posible paro
Estatales y docentes, cuando cobro: con aumento, la Provincia confirmó el cronograma de pago de enero
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $3.000.000: cuándo sale la tarjeta
¿Se enojó "La Brujita"? Verón dejó de seguir a Ascacibar en Instagram tras su salida del Pincha
Guerra de trapitos en La Plata: piñas frente a la Terminal terminó con cinco detenidos
Detuvieron en La Plata a “El Tarta”, un ladrón conocido por robar en bicicleta
Caso Bastián: tras la pericia positiva en alcohol, confirmaron la inhabilitación de los conductores
Otro robo con violencia a un jubilado en La Plata: lo amordazan y lo golpean en su casa
Corte de luz en una zona del centro de La Plata: qué dijo Edelap
La insólita pelea de Mauro Szeta y su esposa tras el pase de Ascacibar a Boca: "Hoy dormís afuera"
Baby Etchecopar criticó a Javier Milei antes de su show con Fátima Florez: “No creo que sea oportuno”
Grave denuncia de Fernanda Callejón contra su hermana Sandra: "Secuestró a mi papá"
VIDEO. Tras una discusión, un jubilado le pegó un trompazo a la esposa de su sobrino en Ensenada
Piden informes a Provincia por la crisis del agua en la Zona Norte del Gran La Plata
Alerta naranja en La Plata por el calor extremo: a cuánto llegará la temperatura máxima este martes
Incendio en una casa de Arturo Seguí por un calefón eléctrico
Nuevos operativos en La Plata para remover autos abandonados
Netflix en La Plata: grúas, elevadores y generadores copan el Centro a la espera de otro fin de semana de rodaje
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Sofía Lecuna es platense, viajó desde India a La Plata para romper un Récord Guinness y lo logró en el Poli de Gimnasia
La polémica frase de Horacio Pagani contra Morena Beltrán: "Que las mujeres no se metan en el fútbol"
El Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas por cantar con Milei
River sufrió una baja importante en la previa del cruce ante Gimnasia en el Monumental
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El periodista y conductor de Radio Rivadavia, Baby Etchecopar, lanzó una dura crítica al presidente Javier Milei ante su inminente aparición en el escenario junto a su ex pareja, Fátima Flórez, prevista para la medianoche de este martes en el Teatro Roxy de Mar del Plata.
A pesar de reconocerse como votante del mandatario, Etchecopar cuestionó la oportunidad del viaje en medio de la crisis climática que está sufriendo el país: “Yo no le pego a Milei, pero reflexiono sobre cosas que me molestan”, comenzó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.
El mandatario se subirá al escenario del Teatro Roxy para una presentación musical. La visita forma parte del llamado “Tour de la Gratitud”, que el Milei está realizando en La Feliz.
Sin embargo, para Baby, el gesto es erróneo: “No creo que sea oportuno ir a cantar 'El rock del gato'... digamos, a boludear, ¿no? Cuando hay una parte del país que se prende fuego, hay gente que se quedó sin casas". "A veces no solo hay que serlo, sino parecerlo", sentenció el periodista.
Baby Etchecopar— Al Toque (@altoque_ok) January 27, 2026
“Yo vote a Milei pero la verdad no me parece oportuno que vaya a Mar del Plata a cantar, ensayar y boludear mientras hay una parte del país que SE PRENDE FUEGO” pic.twitter.com/8ezWwbYU6C
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí