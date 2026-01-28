Alerta por cianobacterias en Palo Blanco, Berisso

Las autoridades ambientales de la Provincia declararon alerta amarilla (riesgo bajo) en la zona de Playa Palo Blanco, Berisso, debido a la presencia de cianobacterias.

Aunque los niveles actuales no representan una floración masiva, se han detectado manchas verdosas y pequeñas rayas flotantes dispersas en el agua que afectan su transparencia, se indicó.

A diferencia de las lagunas, donde la coloración es uniforme, en la costa regional el fenómeno se manifiesta de forma fragmentada.

El nivel amarillo funciona como una medida preventiva: se recomienda a bañistas y deportistas náuticos evitar el contacto directo en sectores donde las manchas sean visibles.

Las condiciones pueden variar rápidamente según la temperatura y las corrientes, por lo que se insta a los visitantes a realizar una observación directa antes de ingresar al río y mantenerse informados a través del sistema de monitoreo provincial.