Desde el viernes, pago de sueldos en la Provincia

La Provincia confirmó el cronograma de pagos de salarios, que irá desde este viernes 30 de enero hasta el 6 de febrero. El primer día de cobro incluirá al personal de Vialidad, del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA) y del Instituto de la Vivienda. El lunes 2 continúa con el Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario Bonaerense, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Lotería y Casinos, y el Organismo de la Niñez y Adolescencia. El martes 3 cobrarán los trabajadores del Ministerio de Salud y la Caja de Policía. El miércoles 4 se pagará a los empleados de la Fiscalía de Estado, ARBA y los ministerios de Economía, Producción, Trabajo, Justicia, Desarrollo Agrario e Infraestructura, además de Astilleros Río Santiago, la CIC y diversas secretarías de la Gobernación.
Finalmente, el tramo final del cronograma se cumplirá entre el jueves 5 de febrero, destinado al Poder Judicial, y el viernes 6 de febrero, con el pago a la Dirección General de Cultura y Educación (y Dipregep), completando así el esquema salarial previsto para este período.
