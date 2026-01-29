Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |ASÍ LO CONFIRMÓ MARCOS GÓMEZ, EL PAPÁ DE LA NENA ASESINADA EN MEDIO DE UN ROBO

Crimen de Kim: el juicio contra el adolescente arrancaría en febrero

El proceso se iniciaría el mes próximo contra el joven de 17 años, mientras el otro implicado sigue bajo medidas de seguridad

Crimen de Kim: el juicio contra el adolescente arrancaría en febrero

A casi un año del crimen de Kim Gómez, podría iniciar el juicio / web

29 de Enero de 2026 | 01:20
Edición impresa

A casi un año del asesinato de Kim Gómez, uno de los crímenes más estremecedores que sacudieron a La Plata y al país, el expediente judicial entra en una etapa decisiva. En las últimas horas trascendió que el juicio contra uno de los acusados, un adolescente que tenía 17 años al momento del hecho, podría comenzar en febrero, justo en el mes en que se cumple un año de la tragedia.

Según confió Marcos Gómez, el papá de Kim, a EL DÍA, la fecha del debate oral se definirá en las próximas horas, aunque deslizó que el proceso podría iniciarse el 17 de febrero. “Esta jornada habrá novedades”, indicó, con cautela, al remarcar que la fecha aún no está confirmada oficialmente.

La Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata resolvió que el joven de 17 años enfrente un juicio oral imputado por “homicidio en ocasión de robo”. El otro sospechoso, que tenía 14 años al momento del crimen, fue declarado inimputable por su edad y continúa alojado bajo medidas de seguridad dispuestas por el Organismo de Niñez de la Provincia.

El caso ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando Kim, de apenas 7 años, fue arrastrada durante unas quince cuadras en un auto robado. La niña viajaba en el asiento trasero del Fiat Palio de su madre cuando dos adolescentes asaltaron el vehículo en la zona de Altos de San Lorenzo.

En medio del robo, uno de los ladrones se subió al asiento del conductor y huyó sin advertir que la menor seguía dentro. Kim quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su ropa, lo que provocó que fuera arrastrada por el asfalto mientras el auto recorría varias calles. Las heridas fueron letales.

La fiscalía consideró que existen pruebas suficientes para llevar al acusado a juicio: registros de cámaras de seguridad, testimonios y el reconocimiento del propio joven por parte de su madre en las imágenes. Además, se prorrogó su prisión preventiva por 180 días, con la premisa de que el debate oral debe comenzar antes del vencimiento de ese plazo.

El crimen de Kim reavivó un debate que hoy vuelve al centro de la escena: la edad de imputabilidad penal. Mientras la causa avanza en La Plata, el Gobierno impulsa el tratamiento de una reforma del régimen penal juvenil y la posible baja de la edad de imputabilidad, un proyecto que genera fuertes tensiones políticas y jurídicas.

 

