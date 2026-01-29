Marcos Gómez, papá de Kim, sobre la baja de la edad de imputabilidad: "No va a alcanzar"

Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja
Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja
Reforma laboral: aseguran que la provincia de Buenos Aires perdería casi $400.000 millones adicionales
"No va a alcanzar": las palabras de Marcos, papá de Kim Gómez, sobre la baja de la edad de imputabilidad
VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata
Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?
En La Plata, febrero llega con temperaturas en alza y tercera ola de calor
VIDEO.- "Sienten satisfacción por robar": indignación en La Plata por la creciente inseguridad
En La Plata, organizaciones sociales cortan el tránsito en reclamo de alimentos, asignaciones y ropa
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
La Justicia condena a la Municipalidad de La Plata a pagar una indemnización por un accidente durante una poda
Una mujer denunció a un geriátrico de La Plata por maltrato a adultos mayores
¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna
Moria Casán fulminó a Yuyito y reavivó la polémica por Fátima Florez: “Quedó medio..."
“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes
Netflix en La Plata: así serán los cortes desde mañana por el rodaje en el Pasaje Dardo Rocha
Estudiantes va por la próxima estatua en UNO y los hinchas pueden votar: quiénes son los candidatos
Ian Lucas, letal sobre su relación con Evangelina Anderson en Masterchef: “No me gustó”
Finalizaron las obras del Tren Universitario y habilitaron el paso en diagonal 80
La batalla entre Mercado Libre y Temu y los reclamos al Gobierno
VIDEO. El Teatro del Lago será restaurado: ¿qué opinan los platenses?
Hallaron muerta a Narela, la joven argentina que estaba desaparecida en Estados Unidos
VIDEO. 29 de ñoquis: ¿los platenses siguen la tradición en pleno verano?
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
La Plata: avanzan con la segunda etapa del Plan Escuelas en Obra
Discutió con su padre y le pasó el auto por encima en San Justo: "Ojalá no lo vea hasta que me muera"
Bronca en La Plata: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Milei sigue la pelea con Rocca y ahora lo acusó de desestabilizador
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En el marco del avance del Gobierno nacional con la reforma de la Ley Penal Juvenil en sesiones extraordinarias, Marcos Gómez, padre de Kim -la niña de siete años asesinada en un hecho de inseguridad en Altos de San Lorenzo-, rompió el silencio y brindó una mirada profunda y equilibrada en medio del debate por la baja en la edad de imputabilidad.
En declaraciones brindadas en la señal A24, Gómez analizó: "Hoy la Policía se siente burlada porque en muchos casos hacen su laburo, los agarran pero falla otra cosa". Y siguió: "La baja de imputabilidad es algo que tiene que suceder, la ley no se adapta a lo que estamos viviendo, pero no tiene que quedar solo ahí. Queda como que los encerramos y quedan ahí tirados y eso no va a funcionar"
En esa línea, recalcó: "Es muy difícil estar en el lugar del otro si no te pasa, soy parte de eso, hasta que no me pasó no pensé en lo que significa bajar la ley de imputabilidad". Tristemente, el hombre confesó tras el asesinato de su hija: "Nuestra vida cambió totalmente. Me siento el más perdedor de todos, me robaron todo lo que tenía".
Asimismo, Marcos reconoció los mensajes que reciben de la gente y reflexionó: "Nos envían 'hagamos la ley Kim', pero a quienes somos papás de víctimas tener una ley no nos cambia en nada. Ojalá que esta lucha que estamos haciendo pueda cambiar algo en serio, porque sólo bajar la imputabilidad no va alcanzar".
"La gente de Nación y la de Provincia se pelea, no hay una cosa en la que se pongan de acuerdo ¿por qué no se puede pensar en ambas ideas, en la prevención y en la baja de imputabilidad? Hablé con políticos de todos los partidos y nadie sabía argumentar por qué no quieren bajarla", expresó.
LE PUEDE INTERESAR
Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?
Luego, al referirse a los encuentros que tuvo con los dos jóvenes en las audiencias, reveló: "Yo los veo y la gente me dice 'por qué no les decís asesinos', pero yo veo al de 17 años y lo noto arrepentido, la verdad es que me dolió un montón, escuché su historia, viene de una familia que lo abandonó, ¿Qué podemos esperar? quiero que paguen lo que tengan que pagar, no los voy a perdonar, pero no puedo no detenerme a pensar de dónde vienen".
Posteriormente, hizo hincapié en el caso del cómplice, de 14 años, que hoy cumple con una medida de seguridad. Allí, profundizó: "Me miró, me enfrentó desafiante, yo no puedo creer que un chico de esa edad tenga esa maldad, pero conocí a los hermanitos chiquitos en el Club donde estoy ayudando y pienso que hay que salvarlos, son tan buenos. Cuando hablamos de prevención, es a estos pibes, necesitan una mano sino van a terminar de la misma manera, el padre está preso, tenía problemas en las escuelas, ¿Cómo no se encendieron las alarmas?".
El proceso se iniciaría el mes próximo contra el joven de 17 años, mientras el otro implicado sigue bajo medidas de seguridad. Según confió Marcos Gómez, el papá de Kim, a EL DÍA, la fecha del debate oral se definirá en las próximas horas, aunque deslizó que el proceso podría iniciarse el 17 de febrero.
La Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata resolvió que el joven de 17 años enfrente un juicio oral imputado por “homicidio en ocasión de robo”. El otro sospechoso, que tenía 14 años al momento del crimen, fue declarado inimputable por su edad y continúa alojado bajo medidas de seguridad dispuestas por el Organismo de Niñez de la Provincia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí