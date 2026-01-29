Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Marcos Gómez, papá de Kim, sobre la baja de la edad de imputabilidad: "No va a alcanzar"

29 de Enero de 2026 | 15:43

En el marco del avance del Gobierno nacional con la reforma de la Ley Penal Juvenil en sesiones extraordinarias, Marcos Gómez, padre de Kim -la niña de siete años asesinada en un hecho de inseguridad en Altos de San Lorenzo-, rompió el silencio y brindó una mirada profunda y equilibrada en medio del debate por la baja en la edad de imputabilidad.

En declaraciones brindadas en la señal A24, Gómez analizó: "Hoy la Policía se siente burlada porque en muchos casos hacen su laburo, los agarran pero falla otra cosa". Y siguió: "La baja de imputabilidad es algo que tiene que suceder, la ley no se adapta a lo que estamos viviendo, pero no tiene que quedar solo ahí. Queda como que los encerramos y quedan ahí tirados y eso no va a funcionar"

En esa línea, recalcó: "Es muy difícil estar en el lugar del otro si no te pasa, soy parte de eso, hasta que no me pasó no pensé en lo que significa bajar la ley de imputabilidad". Tristemente, el hombre confesó tras el asesinato de su hija: "Nuestra vida cambió totalmente. Me siento el más perdedor de todos, me robaron todo lo que tenía".

El padre de Kim rifará su auto para ayudar a clubes

Asimismo, Marcos reconoció los mensajes que reciben de la gente y reflexionó: "Nos envían 'hagamos la ley Kim', pero a quienes somos papás de víctimas tener una ley no nos cambia en nada. Ojalá que esta lucha que estamos haciendo pueda cambiar algo en serio, porque sólo bajar la imputabilidad no va alcanzar".

"La gente de Nación y la de Provincia se pelea, no hay una cosa en la que se pongan de acuerdo ¿por qué no se puede pensar en ambas ideas, en la prevención y en la baja de imputabilidad? Hablé con políticos de todos los partidos y nadie sabía argumentar por qué no quieren bajarla", expresó.

cara a cara con los acusados y cuándo comenzaría el juicio

Luego, al referirse a los encuentros que tuvo con los dos jóvenes en las audiencias, reveló: "Yo los veo y la gente me dice 'por qué no les decís asesinos', pero yo veo al de 17 años y lo noto arrepentido, la verdad es que me dolió un montón, escuché su historia, viene de una familia que lo abandonó, ¿Qué podemos esperar? quiero que paguen lo que tengan que pagar, no los voy a perdonar, pero no puedo no detenerme a pensar de dónde vienen".

Posteriormente, hizo hincapié en el caso del cómplice, de 14 años, que hoy cumple con una medida de seguridad. Allí, profundizó: "Me miró, me enfrentó desafiante, yo no puedo creer que un chico de esa edad tenga esa maldad, pero conocí a los hermanitos chiquitos en el Club donde estoy ayudando y pienso que hay que salvarlos, son tan buenos. Cuando hablamos de prevención, es a estos pibes, necesitan una mano sino van a terminar de la misma manera, el padre está preso, tenía problemas en las escuelas, ¿Cómo no se encendieron las alarmas?".

El proceso se iniciaría el mes próximo contra el joven de 17 años, mientras el otro implicado sigue bajo medidas de seguridad. Según confió Marcos Gómez, el papá de Kim, a EL DÍA, la fecha del debate oral se definirá en las próximas horas, aunque deslizó que el proceso podría iniciarse el 17 de febrero.

La Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata resolvió que el joven de 17 años enfrente un juicio oral imputado por “homicidio en ocasión de robo”. El otro sospechoso, que tenía 14 años al momento del crimen, fue declarado inimputable por su edad y continúa alojado bajo medidas de seguridad dispuestas por el Organismo de Niñez de la Provincia.

