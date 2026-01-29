Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Colapinto y el A526: "Se siente rapidísimo"

El piloto argentino contó las primeras sensaciones con el nuevo Alpine

Colapinto y el A526: "Se siente rapidísimo"
29 de Enero de 2026 | 12:54

Escuchar esta nota

El piloto Franco Colapinto completó su programa de pruebas en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona y dejó sensaciones favorables tras sus primeros contactos con el Alpine A526.

El argentino giró durante toda la jornada del lunes y en la sesión matutina del miércoles, cumpliendo con los trabajos previstos por la escudería y mostrándose confiado con el rumbo del proyecto.

Colapinto destacó uno de los principales avances del nuevo vehículo, un aspecto que había sido una debilidad de Alpine en temporadas anteriores: “Todavía estamos adaptándonos al auto y explorando sus límites, pero se siente rapidísimo en recta, lo cual es bueno”, en referencia a la mejora en velocidad.

De todos modos, aclaró que el proceso de adaptación está lejos de completarse y marcó diferencias con el comportamiento del auto en curvas: “No se siente tan rápido en las curvas, hay menos grip y se va un tanto más lento allí”, explicó, comparándolo con el rendimiento del modelo 2025. También remarcó que la mayor potencia a la salida de las curvas exige mayor precisión: “Se vuelve más complicado acelerar y genera más deslizamiento”.

Respecto al trabajo realizado, el argentino valoró el enfoque del programa de pruebas de Alpine: “Hemos estado haciendo mucho, es todo muy nuevo para todos y esta prueba es muy valiosa para entender cómo funciona todo”. En ese sentido, explicó que se priorizó la fiabilidad, los stints largos y la comprensión del comportamiento del auto para ayudar a ingenieros y mecánicos a ajustar los sistemas.

Colapinto completó un total de 106 vueltas entre sus dos días en pista, registró una bandera roja sin mayores complicaciones y marcó tiempos competitivos dentro del contexto de los ensayos.

