Colapinto y el A526: "Se siente rapidísimo"

El piloto argentino contó las primeras sensaciones con el nuevo Alpine
Escuchar esta nota
El piloto Franco Colapinto completó su programa de pruebas en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona y dejó sensaciones favorables tras sus primeros contactos con el Alpine A526.
El argentino giró durante toda la jornada del lunes y en la sesión matutina del miércoles, cumpliendo con los trabajos previstos por la escudería y mostrándose confiado con el rumbo del proyecto.
Colapinto destacó uno de los principales avances del nuevo vehículo, un aspecto que había sido una debilidad de Alpine en temporadas anteriores: “Todavía estamos adaptándonos al auto y explorando sus límites, pero se siente rapidísimo en recta, lo cual es bueno”, en referencia a la mejora en velocidad.
De todos modos, aclaró que el proceso de adaptación está lejos de completarse y marcó diferencias con el comportamiento del auto en curvas: “No se siente tan rápido en las curvas, hay menos grip y se va un tanto más lento allí”, explicó, comparándolo con el rendimiento del modelo 2025. También remarcó que la mayor potencia a la salida de las curvas exige mayor precisión: “Se vuelve más complicado acelerar y genera más deslizamiento”.
Respecto al trabajo realizado, el argentino valoró el enfoque del programa de pruebas de Alpine: “Hemos estado haciendo mucho, es todo muy nuevo para todos y esta prueba es muy valiosa para entender cómo funciona todo”. En ese sentido, explicó que se priorizó la fiabilidad, los stints largos y la comprensión del comportamiento del auto para ayudar a ingenieros y mecánicos a ajustar los sistemas.
Colapinto completó un total de 106 vueltas entre sus dos días en pista, registró una bandera roja sin mayores complicaciones y marcó tiempos competitivos dentro del contexto de los ensayos.
