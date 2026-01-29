Organizaciones sociales cortan el tránsito en 55 entre 6 y 7 en reclamo de alimentos, asignaciones y ropa

Un grupo de manifestantes vinculados a organizaciones sociales realizaba este jueves una protesta en el Ministerio de Desarrollo Para la Comunidad de la Provincia, en 55 entre 6 y 7, en La Plata. La jornada de reclamo incluía un corte al tránsito, por lo que se recomendaba evitar la zona.

La movilización era encabezada por la agrupación Coordinadora Barrial Resistencia. Según consignaron, "en la provincia las niñeces no tienen derecho a comer. El Estado les niega la carne a niños y madres embarazadas en estado de desnutrición".

"La provincia de Buenos Aires es la más rica de Argentina, y los funcionarios dicen que 'no hay plata', en sintonía con el gobierno nacional. Ajustan y hambrean a los más humildes, quitándoles los alimentos", indicaron.

"Es por esto que los compañeros salimos nuevamente a las calles para exigirle al gobierno de Axel Kicillof la inmediata entrega de alimentos frescos, entrega de planes Barrios Bonaerenses, útiles escolares, colchones, frazadas, zapatillas, chapas, tirantes y toda la asistencia necesaria que por derecho nos corresponden", manifestaron.

A raíz del reclamo, el tránsito se encontraba restringido en toda la cuadra.