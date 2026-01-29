Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

La industria nacional, en alerta ante la "invasión" de productos chinos

Automóviles, indumentaria y otros tipos de productos a un menor precio impactan en la producción local

La industria nacional, en alerta ante la "invasión" de productos chinos
29 de Enero de 2026 | 12:15

Escuchar esta nota

La reciente licitación para proveer 500 kilómetros de caños para Vaca Muerta que ganó una empresa india, con una oferta 40% menor a la presentada por el Grupo Techint, se suma a otros casos que muestran la dificultad para la industria local de competir a partir de la decisión del Gobierno nacional de facilitar las importaciones.

El competidor, uno de los principales productores de tubos para transportar petróleo, gas y agua, se adjudicó los caños del proyecto que transportará gas de Vaca Muerta a Río Negro para licuarlo y exportarlo en barcos. Ante esta situación, el Grupo Techint evalúa presentar un caso de dumping para este caso en particular ante las autoridades competentes, para evitar el daño a la producción local y el empleo asociado.

Hace pocos días arribó un buque de la automotriz china BYD con más de 5.000 autos híbridos y eléctricos, en el marco del plan oficial para abrir la importación, algo que las terminales locales están evaluando sobre el impacto que puede tener en la actividad local.

Sobre un cupo total de 50.000 unidades anuales que entran bajo un régimen especial, en el mercado se estima que ya ingresaron 15.000 vehículos.

Un escenario similar, aunque ya con cierre de fábricas, es el que se registra en la industria textil a partir de la importación de productos en su mayoría de China, que arriban al país a través de gigantes del comercio electrónico como Shein, Temu o AliExpress, entre otros.

Los productos llegan frecuentemente mediante courier puerta a puerta, con envíos aéreos rápidos de bajo valor, impulsados por la desregulación que habilitó el Gobierno, experimentó un crecimiento masivo, representando más del 70% de la ropa importada en 2025.

Sin embargo, el alto volumen de importación ha generado alertas en la industria textil local, donde varias fábricas han llegado al punto de suspender parte de su actividad, despedir trabajadores o directamente cerrar.

En este sentido, el presidente de Industriales PyMES Argentinos (IPA), Daniel Rosato, le pidió al Gobierno una redefinición del programa económico ante la “crisis sin fin que generó en el sector productivo nacional”. El dirigente advirtió que, de no mediar cambios, el país se encamina a un “equilibrio bajo y socialmente regresivo” que profundizará el cierre de empresas y la caída del empleo para el año 2026.

Rosato señaló que, si bien se estabilizaron las variables macroeconómicas, la producción nacional quedó “en el subsuelo”. Según sus declaraciones, la pérdida de puestos de trabajo registrados superó los 300.000 desde el inicio de la actual gestión y afirmó que “la estabilidad lograda por el Gobierno se parece mucho a la paz de los cementerios”, en un escenario de caída en las ventas y aumento de los costos operativos debido a la recesión.

El titular de IPA criticó la apertura de importaciones de textiles y calzado sin medidas que fomenten la competencia local. Al respecto, sostuvo que “sin fábricas no sólo se profundiza la crisis, sino que se convierte en permanente” y añadió que, en una economía abierta, “bajar nuestros costos en dólares es clave”, para lo cual reclamó un plan económico claro que genere confianza en el sector industrial.

