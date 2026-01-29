Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

La batalla entre Mercado Libre y Temu y los reclamos al Gobierno

Los dos gigantes del comercio electrónico se enfrentan en medio de denuncias

29 de Enero de 2026 | 10:25

Escuchar esta nota

La disputa entre Mercado Libre y Temu, dos gigantes del comercio electrónico, ya está en el ámbito de Defensa del Consumidor, atravesada por denuncias antidumping y comercio desleal.

La tensión subió de tono cuando trascendió que las compras de argentinos al exterior subieron más de 270% el año pasado. El desembarco a pura oferta por parte de los gigantes chinos Shein y Temu, a base de los precios ofrecidos, pero también por variedad de productos, lo que motivó que Mercado Libre los acuse de estar rompiendo con el entramado PyME en la Argentina, clave en la provisión de productos hasta no hace mucho tiempo.

Mercado Libre presentó una denuncia en agosto de 2025 ante la Secretaría de Comercio por publicidad engañosa de la empresa Temu. La denuncia está vinculada a mensajes para los consumidores sobre promociones, precios de los productos y ofertas. ⁠La Secretaría hizo lugar a la denuncia, abrió la investigación contra Temu por las prácticas denunciadas y dispuso una medida cautelar para que la empresa china suspenda esas prácticas.

Pese a esto, Temu presentó una acción judicial para intentar suspender la medida. ⁠Esta situación está estrictamente vinculada al cumplimiento de normas sobre publicidad engañosa y no tiene ninguna relación con la apertura de las importaciones, que Mercado Libre apoya, según fuentes cercanas a la empresa. De hecho, ya ofrece productos importados en su plataforma a través de la categoría de compras internacionales.

El escenario favorable para los e-commerce chinos se habilitó cuando el gobierno de Javier Milei flexibilizó las importaciones. Cerca de la Casa Rosada dicen que esto permitirá que los consumidores argentinos accedan a mayor variedad de productos y a menor precio.

Este cruce de denuncias tiene puntos de contacto con el reclamo que viene haciendo la industria argentina, denunciando competencia desleal con un caso emblemático que es el de Grupo Techint, que perdió una licitación clave frente a una firma indica para la provisión de tubos en Vaca Muerta.

