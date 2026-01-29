Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Netflix en La Plata: así serán los cortes desde mañana por el rodaje en el Pasaje Dardo Rocha

29 de Enero de 2026 | 09:49

Con motivo del rodaje en la ciudad de la nueva miniserie El futuro es nuestro, producida por K&S Films para Netflix, este viernes 30 de enero a partir de las 6:00 se cerrará el tránsito vehicular en 6 y 50, 7 y 49 y 5 y 48.

Además, los días sábado 31 de enero y domingo 1°, lunes 2 y martes 3 de febrero (este último día hasta las 7:00), se dispondrán cortes vehiculares en 6 y 54, 53 y 4, 51 y 4, 50 y 4, 48 y 4, diagonal 80 y diagonal 77, 5 y 47 y 49 y 7.

En todos los casos, el corte afectará a la primera calle mencionada en las intersecciones, mientras que la segunda permanecerá habilitada para la circulación.

Según se informó, durante los días de filmación no estará permitido el estacionamiento en las calles afectadas. Además, desde la Municipalidad solicitan circular con precaución y evitar la zona en la medida de lo posible.

LA PLATA, SET DE EL FUTURO ES NUESTRO

De acuerdo a datos oficiales, el rodaje generó 550 puestos de trabajo para ciudadanos de La Plata y se estima que la capital bonaerense podría alcanzar visibilidad para 500 millones de personas en más de 190 países.

La productora a cargo de la serie es K&S Films, que ha consolidado su prestigio internacional con películas como Relatos Salvajes, El Clan y La Odisea de los Giles y series como El Reino, División Palermo y El Eternauta, entre otras.

