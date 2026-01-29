Finalizaron las obras del Tren Universitario y habilitaron el paso en diagonal 80

Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata
Después de tres semanas de intensas tareas, la circulación vehicular en el tramo de diagonal 80 que conecta las calles 1 y 115 fue restablecida durante la jornada de este jueves. El sector se encontraba restringido debido a un plan de mantenimiento integral ejecutado por la firma Trenes Argentinos, enfocado en optimizar la infraestructura ferroviaria por la que transita habitualmente el Tren Universitario.
El levantamiento de las vallas trajo consigo un respiro necesario para los residentes de Barrio Hipódromo y para los conductores que utilizan este acceso estratégico de la Ciuda. Durante el tiempo que duró la intervención, el flujo vehicular se vio seriamente afectado, derivando en importantes demoras y saturación de las arterias alternativas, principalmente en los momentos de mayor demanda logística.
El proyecto de puesta en valor consistió en la renovación del pavimento y el reacondicionamiento técnico de los rieles, una tarea que demandó la clausura total del paso desde el pasado 7 de enero. Esta situación forzó a implementar esquemas de desvío que complicaron el tránsito hacia la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires.
A pesar de que las autoridades municipales no habían precisado un plazo de entrega definitivo, las previsiones iniciales apuntaban a un periodo cercano a los veinte días de ejecución. Si bien el ritmo habitual de la ciudad es más pausado durante el receso estival, lo que amortiguó parcialmente el caos vial, el malestar de los vecinos y usuarios fue una constante hasta la liberación definitiva de la traza.
Las mejoras realizadas sobre el tendido ferroviario resultaban fundamentales para garantizar la seguridad del servicio que vincula la Terminal local con el sector sur del casco urbano. Asimismo, se buscó dar solución definitiva al avanzado estado de deterioro que presentaba el paso a nivel en ese punto neurálgico, el cual representaba un obstáculo constante y un riesgo de roturas para los vehículos particulares y las unidades de transporte público.
Con el retiro de la maquinaria y la señalización de obra, los automovilistas finalmente pudieron circular en la zona. De esta manera, uno de los nexos más dinámicos de la ciudad recupera su fisonomía habitual, cerrando un ciclo de reparaciones que promete una experiencia de manejo mucho más fluida y segura.
