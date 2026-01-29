En La Plata, febrero llega con temperaturas en alza y tercera ola de calor

Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata
A partir del viernes 30 de enero, se prevé un cambio significativo en el patrón meteorológico, con el avance de un nuevo frente frío que comenzará a desplazarse desde la Patagonia hacia el centro del país. Este sistema favorecerá un descenso de temperaturas en el sur y centro, al tiempo que reactivará lluvias y tormentas en amplias regiones, incluyendo La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y el Litoral. Este panorama se modificará a partir del lunes 1 de febrero dado que comenzarán a presentarse marcas más elevadas.
Mañana, el recambio de masas de aire marcará el inicio de un período más inestable, con jornadas de menor calor extremo en la Patagonia, pero con persistencia de precipitaciones y tormentas en el centro y norte del país.
Según el sitio Meteored, la evolución del frente también impactará en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que incluye al Gran La Plata, donde se no se descartan chaparrones aislados y confirma un ambiente más templado hacia el fin de semana.
Se destaca que probablemente la próxima semana, las temperaturas en el AMBA pueden conformar una nueva ola de calor, la tercera de 2026.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fin de semana las temperaturas serán más templadas y se ubicarán entre 29 y 30 grados. Pero a partir del lunes comenzarán a ser más elevadas. En el caso de La Plata y alrededores, el SMN prevé en su pronóstico extendido máximas de 33 grados tanto para el martes como para el miércoles de la próxima semana. La tendencia podría seguir en alza en los días siguientes.
En el marco del fin de semana de recambio turístico, estas condiciones adquieren especial relevancia. Las principales rutas hacia la Costa Atlántica bonaerense, las sierras de Córdoba y el Litoral podrían verse afectadas por lluvias intensas, reducción de visibilidad y ráfagas de viento.
En la Patagonia, si bien el descenso térmico traerá alivio, continuará el riesgo por incendios, especialmente en zonas cordilleranas de Chubut y Río Negro. Ante este escenario, se recomienda extremar precauciones, mantenerse informado y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.
El contraste térmico y el alto contenido de humedad están generando condiciones propicias tanto para tormentas severas como para la propagación de incendios", advierte Marina en su informe.
Señala además que mientras la Patagonia enfrenta temperaturas extremas con alerta roja por calor e incendios forestales activos, el norte argentino y la región cuyana permanecen bajo alerta por tormentas severas. Este patrón refleja la fuerte inestabilidad que domina gran parte del país, con fenómenos meteorológicos intensos y de rápida evolución.
En el sur, las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz registran temperaturas excepcionalmente altas, con máximas que superan ampliamente los valores normales, favoreciendo la propagación de incendios forestales y condiciones de riesgo extremo.
En paralelo, en el NOA y Cuyo, la combinación de aire cálido, humedad elevada y forzantes dinámicos genera tormentas con lluvias intensas, ráfagas fuertes, caída de granizo y actividad eléctrica, afectando principalmente a Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.
