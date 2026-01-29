Una mujer denunció a un geriátrico de La Plata por maltrato a adultos mayores

Milei sigue la pelea con Rocca y ahora lo acusó de desestabilizador
Milei sigue la pelea con Rocca y ahora lo acusó de desestabilizador
VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?
Netflix en La Plata: así serán los cortes desde mañana por el rodaje en el Pasaje Dardo Rocha
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
VIDEO.- Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata
La batalla entre Mercado Libre y Temu y los reclamos al Gobierno
Bronca en La Plata: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Se reúne la mesa política del Gobierno y evalúa un pedido de los gobernadores
VIDEO. El Teatro del Lago será restaurado: ¿qué opinan los platenses?
Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas en La Plata
La Justicia avanza en la investigación de maniobras en el Banco Central y el dólar blue
Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
Los jóvenes y los mayores entre los castigados en La Plata por la crisis de la vivienda
Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $3.000.000
Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles en La Plata
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos para este jueves 29 de enero
Cecilia Roth respondió sobre los problemas en la serie de Moria Casán: la acusaron de llegar tarde y de no cumplir con las expectativas
Picantes declaraciones de Yuyito González sobre la visita de Javier Milei al show de Fátima Florez
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”
“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una mujer formuló una denuncia contra un geriátrico de La Plata tras el fallecimiento de su abuela que era paciente y residente del lugar destinado al cuidado de adultos mayores. Según detalló, si bien su familiar transitaba por una enfermedad, al momento del deceso presentaba un marcado deterioro de salud, principalmente por desnutrición y deshidratación, por lo que apuntó contra la institución.
En la declaración que realizó ayer en una sede policial de La Plata, la mujer dejó asentado que su abuela fue derivada a un geriátrico de 43 entre 5 y 6 conocido como Instituto San Nicolás "a mediados de julio de 2025". Y agregó "durante la estadía en reiteradas oportunidades fue internada por deshidratación perdiendo peso de manera considerable".
La mujer aseguró que su abuela murió el 17 de enero en un hospital de La Plata ante un deteriorado cuadro de salud vinculado al destrato en la institución. "Las personas que no pueden comer por sí solas no son alimentadas, no les dan la medicación requerida, los residentes están quince o más días sin ser bañados", fueron algunos de los puntos sobre los que avanzó en la denuncia.
Además dijo que en el lugar "hay 14 abuelos con diarrea". Y aseguró que "en diez días fallecieron tres residentes", entre ellos su abuela. También reparó en que aquellos abuelos que reciben visitas de sus respectivos familiares son sometidos a represalias".
"Si bien mi abuela tenía una enfermedad, estaba desnutrida y deshidratada", afirmó. "No les dan de comer, no los bañan, no le cambian los pañales por horas, la comida está en mal estado. De los 14 abuelos con diarrea no los están medicando a ninguno", alertó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí