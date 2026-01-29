Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Una mujer denunció a un geriátrico de La Plata por maltrato a adultos mayores

29 de Enero de 2026 | 11:25

Una mujer formuló una denuncia contra un geriátrico de La Plata tras el fallecimiento de su abuela que era paciente y residente del lugar destinado al cuidado de adultos mayores. Según detalló, si bien su familiar transitaba por una enfermedad, al momento del deceso presentaba un marcado deterioro de salud, principalmente por desnutrición y deshidratación, por lo que apuntó contra la institución. 

En la declaración que realizó ayer en una sede policial de La Plata, la mujer dejó asentado que su abuela fue derivada a un geriátrico de 43 entre 5 y 6 conocido como Instituto San Nicolás "a mediados de julio de 2025". Y agregó "durante la estadía en reiteradas oportunidades fue internada por deshidratación perdiendo peso de manera considerable". 

La mujer aseguró que su abuela murió el 17 de enero en un hospital de La Plata ante un deteriorado cuadro de salud vinculado al destrato en la institución. "Las personas que no pueden comer por sí solas no son alimentadas, no les dan la medicación requerida, los residentes están quince o más días sin ser bañados", fueron algunos de los puntos sobre los que avanzó en la denuncia. 

Además dijo que en el lugar "hay 14 abuelos con diarrea". Y aseguró que "en diez días fallecieron tres residentes", entre ellos su abuela. También reparó en que aquellos abuelos que reciben visitas de sus respectivos familiares son sometidos a represalias". 

"Si bien mi abuela tenía una enfermedad, estaba desnutrida y deshidratada", afirmó. "No les dan de comer, no los bañan, no le cambian los pañales por horas, la comida está en mal estado. De los 14 abuelos con diarrea no los están medicando a ninguno", alertó. 

