Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata

La intervención se realizó tras una denuncia que derivó en una orden de registro y secuestro, con participación de la Policía Ecológica, médicos veterinarios y la UFI N°17.
Un importante operativo de rescate animal se llevó adelante ayer por la tarde en la ciudad de La Plata, donde fueron rescatados 13 animales que se encontraban en presuntas condiciones de maltrato. El procedimiento se extendió durante más de siete horas y tuvo lugar en una vivienda particular ubicada en calle 69 entre 24 y 25, cerca del Parque Castelli.
La orden de registro y secuestro fue cumplimentada por personal de la Policía Ecológica, con la colaboración del reconocido rescatista de animales Ezequiel “Kelo”, quien participó activamente en la asistencia y retiro de los animales del lugar.
Durante el operativo también intervinieron dos médicos veterinarios de la Policía de la provincia de Buenos Aires, quienes constataron el estado de salud de los animales. En ese marco, se detectó que un perro de raza chow chow se encontraba en mal estado, al igual que los dos gatitos hallados en la vivienda. Además, se relevaron irregularidades en la documentación sanitaria, con faltantes de vacunación antirrábica y ausencia de firmas de los veterinarios correspondientes.
En una entrevista durante la jornada de hoy con el proteccionista y rescatista animal, Ezequiel, comentó: "Teníamos presentada una denuncia en la fiscalía 17 por maltrato animal, donde algunos perros se morían, dormían bajo la lluvia y lo tiraban a la basura. Había quejas de los vecinos por los ruidos de los ladridos también. Eran unos mugrientos, pero estaban hacinados los animales, no tenían los cuidados adecuados para ellos, mucha mugre, solo cortaban el pasto".
En tanto, también expresó: "Ayer miércoles se logró una inspección y quedó reflejado el abandono, a un perro lo encontramos con gusanos y graves lastimaduras. La semana pasada grabe el estado de los perros bajo la lluvia y encontré uno en la basura, en una bolsa de supermercado de color negra un perro muerto en la vereda, mucho amor no había. Me los llevé y los enterré".
En otro tramo de la investigación se pudo establecer que la denuncia fue realizada por el propio Ezequiel “Kelo”, a partir de la difusión de un video que evidenciaba el mal estado en el que se encontraban los animales, alojados en el patio de la vivienda particular, lo que motivó la intervención judicial y el posterior operativo de rescate.
"Los gatitos no lo habíamos presentado en la denuncia, pero descubrimos que tenían pulgas, parásitos y materia fecal en el pelo. No querían cortarle el pelo porque era de raza, los gatos están en un mal estado. Le estaban dando medicamentos. El chow chow necesita una cirugía de ojos, si sos dueño tenés que tener el gasto para cuidar a un animal. Hay muchas bolsas de rotas, había algunos perros desnutridos", agregó.
Según fuentes policiales que accedió en exclusiva EL DÍA, en el domicilio se encontraban dos gatos y varios perros, entre ellos perros salchicha (dachshund) y chow chow, que fueron retirados del lugar para su resguardo, evaluación veterinaria y posterior recuperación.
"Hoy vinimos a Zoonosis a traer unos perros a castrar para bajar la población. Estamos contentos por la gran ayuda de la fiscalía que nos ayuda, invitamos a la gente que denuncie o que nos busque por redes sociales. Estamos todo en nuestra lucha. Queremos ser la voz de los animales y los que no quieren colaborar, que se abstengan a las consecuencias", finalizó Kelo.
De la prueba recolectada surge que en el domicilio funcionaría un criadero ilegal donde se ejercían actos de crueldad contra perros de distintas razas, hallados en estado de abandono, desnutrición, sin atención veterinaria, hacinados y en condiciones de extrema insalubridad; se rescataron nueve perros y dos gatos, ninguno con vacunas al día y algunos con infecciones severas.
La fiscal interviniente de la UFI N°17, a cargo de la Dra. María Eugenia Di Lorenzo, sostuvo que someter de manera sistemática a las hembras a pariciones continuas con fines exclusivamente comerciales constituye una situación de sufrimiento innecesario y, por lo tanto, encuadra dentro de la figura de maltrato animal prevista en la Ley 14.346.
Por último, la investigación continúa para determinar responsabilidades, mientras los animales permanecen bajo cuidado especializado. El operativo volvió a poner en agenda la importancia de denunciar situaciones de maltrato animal y el rol clave de los rescatistas y fuerzas especializadas en la protección de los animales.
