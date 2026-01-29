La Justicia condena a la Municipalidad de La Plata a pagar una indemnización por un accidente durante una poda

La Justicia de La Plata falló a favor de un vecino y determinó que la Municipalidad es responsable de un accidente sufrido mientras se realizaban tareas de poda de árboles, por el cual deberá pagar una indemnización millonaria.

La decisión fue adoptada por la jueza María Fernanda Bisio, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, quien consideró que el municipio no garantizó las medidas de seguridad necesarias durante las labores que se llevaban a cabo frente al domicilio del demandante en diciembre de 2021.

El vecino había resultado gravemente herido cuando un tronco se desprendió de una máquina de poda y le cayó sobre la pierna, causándole fracturas de tibia y peroné y dejando secuelas físicas que incluyeron una incapacidad parcial y permanente. Asimismo, los informes periciales confirmaron que también sufrió consecuencias psicológicas, como insomnio y episodios de estrés postraumático derivados del accidente.

Durante el proceso, la defensa municipal y su aseguradora intentaron argumentar que el hombre actuó imprudentemente al acercarse al lugar, pero el tribunal entendió que la comuna tenía la obligación de señalizar y resguardar la zona de trabajo para evitar riesgos a los peatones.

La sentencia estableció una indemnización que supera los 9 millones de pesos, con partidas destinadas a compensar la incapacidad física, los daños psíquicos y el perjuicio moral ocasionado por el suceso.

Este fallo se suma a otros casos en los que la Justicia ha requerido que las administraciones locales respondan por hechos vinculados al mantenimiento del espacio público y la seguridad de los ciudadanos, demostrando que el Estado debe garantizar condiciones seguras en la prestación de servicios comunales.