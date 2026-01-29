Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

La Justicia condena a la Municipalidad de La Plata a pagar una indemnización por un accidente durante una poda

La Justicia condena a la Municipalidad de La Plata a pagar una indemnización por un accidente durante una poda
29 de Enero de 2026 | 14:12

Escuchar esta nota

La Justicia de La Plata falló a favor de un vecino y determinó que la Municipalidad es responsable de un accidente sufrido mientras se realizaban tareas de poda de árboles, por el cual deberá pagar una indemnización millonaria.

La decisión fue adoptada por la jueza María Fernanda Bisio, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, quien consideró que el municipio no garantizó las medidas de seguridad necesarias durante las labores que se llevaban a cabo frente al domicilio del demandante en diciembre de 2021.

El vecino había resultado gravemente herido cuando un tronco se desprendió de una máquina de poda y le cayó sobre la pierna, causándole fracturas de tibia y peroné y dejando secuelas físicas que incluyeron una incapacidad parcial y permanente. Asimismo, los informes periciales confirmaron que también sufrió consecuencias psicológicas, como insomnio y episodios de estrés postraumático derivados del accidente.

Durante el proceso, la defensa municipal y su aseguradora intentaron argumentar que el hombre actuó imprudentemente al acercarse al lugar, pero el tribunal entendió que la comuna tenía la obligación de señalizar y resguardar la zona de trabajo para evitar riesgos a los peatones.

La sentencia estableció una indemnización que supera los 9 millones de pesos, con partidas destinadas a compensar la incapacidad física, los daños psíquicos y el perjuicio moral ocasionado por el suceso.

Este fallo se suma a otros casos en los que la Justicia ha requerido que las administraciones locales respondan por hechos vinculados al mantenimiento del espacio público y la seguridad de los ciudadanos, demostrando que el Estado debe garantizar condiciones seguras en la prestación de servicios comunales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $3.000.000

Estudiantes y alquileres en La Plata: los consejos para evitar estafas

Bronca en La Plata: bidones tras las rejas y vecinos sin agua

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030

VIDEO.- Gimnasia: una roja temprana le arruinó el partido
Últimas noticias de La Ciudad

Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?

VIDEO. 29 de ñoquis: ¿los platenses siguen la tradición en pleno verano?

VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata

Finalizaron las obras del Tren Universitario y habilitaron el paso en diagonal 80
Espectáculos
¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna
Ian Lucas, letal sobre su relación con Evangelina Anderson en Masterchef: “No me gustó”
MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes habría confirmado su regreso, los detalles  
Sensibles confesiones de Emma Heming, la esposa Bruce Willis: "Sigue presente en su cuerpo, pero no sabe que padece demencia" 
Cecilia Roth respondió sobre los problemas en la serie de Moria Casán: la acusaron de llegar tarde y de no cumplir con las expectativas 
Deportes
Colapinto y el A526: "Se siente rapidísimo"
Sin piedad: la comparación de un hincha del Pincha que la tevé no dejó pasar
VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?
Domínguez sobre Ascacibar: "Sabíamos lo que podía pasar"
Domínguez: "Controlamos el juego"
Policiales
Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?
Hallaron muerta a Narela, la joven argentina que estaba desaparecida en Estados Unidos
VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata
VIDEO.- "Sienten satisfacción por robar": indignación en La Plata por la creciente inseguridad
Una mujer denunció a un geriátrico de La Plata por maltrato a adultos mayores
Información General
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla