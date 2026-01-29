Milei sigue la pelea con Rocca y ahora lo acusó de desestabilizador
Lo hizo al repostear un mensaje en X en el que aseguran que el empresario intentó afectar la gestión del Gobierno nacional
El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el empresarios y CEO de Techint Paolo Rocca en medio del conflicto por la licitación en Vaca Muerta.
A través de su cuenta de X, el mandatario reposteó un mensaje de un usuario que lo acusaba de intentar afectar la estabilidad de la administración libertaria. “Que quede constancia que Paolo Rocca (don chatarrin) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste”, expresó el usuario “Ziberial”.
Al respecto, Milei citó la publicación y añadió: “Dato”. Además, destacó una serie de mensajes en contra del empresario. “Visita a una amiga canta con ella y después da un discurso dejando al descubierto a empresarios prendarios como Roca que más se puede pedir amo a JM", expresó otra de las cuentas que fue viralizada por el jefe de Estado libertario.
Tampoco se privó de apodar a Rocca como “Don Chatarrin”, luego de hacer propias las palabras de un militante de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, quien expresó: “Es coherente con todo lo que venimos viendo: parte del empresariado prebendario apostó a que el cambio no sobrevivía al primer test electoral. Perdieron la apuesta. El esquema de aprietes, operaciones y lobby clásico ya no condiciona al poder político. Domadísimo Don Chatarrin”.
El conflicto con el dueño del Grupo Techint surgió por la licitación de caños para el gasoducto de Vaca Muerta que la empresa perdió frente a otra compañía de la India. El episodio escaló cuando la firma dejó trascender que podría avanzar en un recurso antidumping contra la empresa ganadora.
