Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak envió al Cuerpo Médico Forense el paquete, en principio final, de víctimas por el fentanilo contaminado: en total son 159 casos, 111 fallecieron y 48 sobrevivieron a la infección producida por el medicamento adulterado por al menos dos bacterias que según las pericias “incrementaron su riesgo de muerte”.

El poderoso anestésico, que se usa por lo general en terapia intensiva o en operaciones quirúrgicas, fue elaborado y distribuido por los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, ambos propiedad Ariel García Furfaro, procesado y en prisión preventiva.

Ambas firmas pertenecen al empresario Ariel García Furfaro, actualmente procesado y con prisión preventiva, junto a otras 13 personas, entre ellas su hermano Diego García Furfaro —también detenido— y su madre Nilda Furfaaro, con prisión domiciliaria. Todos apelaron los procesamientos ante la Cámara Federal de La Plata, que deberá resolver en los próximos días.

El rol clave de La Plata y el Hospital Italiano

La investigación tuvo un punto de inflexión en La Plata. El Hospital Italiano platense fue uno de los primeros en detectar irregularidades, denunciar el caso y constituirse como querellante. En esa institución privada murieron 15 pacientes como consecuencia directa del suministro del fentanilo contaminado, según quedó acreditado en el expediente.

Desde allí se comenzó a reconstruir una trama que se extendió a hospitales y clínicas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, pero siempre bajo la órbita judicial platense. Durante la feria judicial de enero, Kreplak y su equipo trabajaron intensamente en la depuración de más de 170 historias clínicas, logrando delimitar 159 casos con evidencia médica y bacteriológica concluyente.

Bacterias letales y riesgo incrementado de muerte

Las pericias confirmaron que las ampollas de fentanilo estaban contaminadas con bacterias altamente peligrosas y multirresistentes, entre ellas Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica.

El último informe del Cuerpo Médico Forense determinó que en al menos 14 de 23 historias clínicas analizadas recientemente, los pacientes atravesaron procesos infecciosos asociados a esos gérmenes, lo que implicó un incremento del riesgo de muerte, especialmente en cuadros críticos con sepsis, shock séptico y falla multiorgánica.

Con este nuevo dictamen y los informes previos, ya son 52 los casos con infecciones bacterianas asociadas al fentanilo, sobre un total de 77 historias clínicas peritadas.

Falencias graves en los registros médicos

Uno de los puntos más alarmantes de la causa —y que también quedó expuesto desde La Plata— es la desorganización y fragmentación de las historias clínicas. En 22 de los últimos 23 casos analizados, los peritos advirtieron que no se remitió certificado de defunción o que la causa de muerte figuraba de manera genérica como “enfermedad”.

Solo en un caso se consignó de forma precisa: “shock séptico y falla multiorgánica”.

Desde el entorno del juez Kreplak no descartan que el número de víctimas fatales sea aún mayor, debido a las falencias de hospitales y clínicas para identificar correctamente las bacterias y documentar los casos.

Un sistema en crisis y una causa que sigue abierta

Durante su exposición ante la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado de la Cámara de Diputados, Kreplak —también desde su rol como magistrado platense— reclamó avanzar hacia un sistema unificado y digital de historias clínicas, al advertir que la dispersión de registros complica tanto la investigación judicial como la real dimensión de la tragedia sanitaria.

Con una expectativa de pena que va de 10 a 25 años de prisión, la causa se consolida como la mayor tragedia sanitaria del país, nacida en La Plata y con consecuencias en todo el territorio nacional.

Hoy, la certeza judicial es contundente: las víctimas no fueron 20, como se creyó al inicio, sino al menos 111. Y el epicentro de esa verdad volvió a quedar, una vez más, en La Plata.