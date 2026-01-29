Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?

Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?
29 de Enero de 2026 | 14:51

Escuchar esta nota

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak envió al Cuerpo Médico Forense el paquete, en principio final, de víctimas por el fentanilo contaminado: en total son 159 casos, 111 fallecieron y 48 sobrevivieron a la infección producida por el medicamento adulterado por al menos dos bacterias que según las pericias “incrementaron su riesgo de muerte”.

El poderoso anestésico, que se usa por lo general en terapia intensiva o en operaciones quirúrgicas, fue elaborado y distribuido por los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, ambos propiedad Ariel García Furfaro, procesado y en prisión preventiva.

Ambas firmas pertenecen al empresario Ariel García Furfaro, actualmente procesado y con prisión preventiva, junto a otras 13 personas, entre ellas su hermano Diego García Furfaro —también detenido— y su madre Nilda Furfaaro, con prisión domiciliaria. Todos apelaron los procesamientos ante la Cámara Federal de La Plata, que deberá resolver en los próximos días.

El rol clave de La Plata y el Hospital Italiano

La investigación tuvo un punto de inflexión en La Plata. El Hospital Italiano platense fue uno de los primeros en detectar irregularidades, denunciar el caso y constituirse como querellante. En esa institución privada murieron 15 pacientes como consecuencia directa del suministro del fentanilo contaminado, según quedó acreditado en el expediente.

Desde allí se comenzó a reconstruir una trama que se extendió a hospitales y clínicas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, pero siempre bajo la órbita judicial platense. Durante la feria judicial de enero, Kreplak y su equipo trabajaron intensamente en la depuración de más de 170 historias clínicas, logrando delimitar 159 casos con evidencia médica y bacteriológica concluyente.

LE PUEDE INTERESAR

Hallaron muerta a Narela, la joven argentina que estaba desaparecida en Estados Unidos

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata

Bacterias letales y riesgo incrementado de muerte

Las pericias confirmaron que las ampollas de fentanilo estaban contaminadas con bacterias altamente peligrosas y multirresistentes, entre ellas Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica.

El último informe del Cuerpo Médico Forense determinó que en al menos 14 de 23 historias clínicas analizadas recientemente, los pacientes atravesaron procesos infecciosos asociados a esos gérmenes, lo que implicó un incremento del riesgo de muerte, especialmente en cuadros críticos con sepsis, shock séptico y falla multiorgánica.

Con este nuevo dictamen y los informes previos, ya son 52 los casos con infecciones bacterianas asociadas al fentanilo, sobre un total de 77 historias clínicas peritadas.

Falencias graves en los registros médicos

Uno de los puntos más alarmantes de la causa —y que también quedó expuesto desde La Plata— es la desorganización y fragmentación de las historias clínicas. En 22 de los últimos 23 casos analizados, los peritos advirtieron que no se remitió certificado de defunción o que la causa de muerte figuraba de manera genérica como “enfermedad”.

Solo en un caso se consignó de forma precisa: “shock séptico y falla multiorgánica”.

Desde el entorno del juez Kreplak no descartan que el número de víctimas fatales sea aún mayor, debido a las falencias de hospitales y clínicas para identificar correctamente las bacterias y documentar los casos.

Un sistema en crisis y una causa que sigue abierta

Durante su exposición ante la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado de la Cámara de Diputados, Kreplak —también desde su rol como magistrado platense— reclamó avanzar hacia un sistema unificado y digital de historias clínicas, al advertir que la dispersión de registros complica tanto la investigación judicial como la real dimensión de la tragedia sanitaria.

Con una expectativa de pena que va de 10 a 25 años de prisión, la causa se consolida como la mayor tragedia sanitaria del país, nacida en La Plata y con consecuencias en todo el territorio nacional.

Hoy, la certeza judicial es contundente: las víctimas no fueron 20, como se creyó al inicio, sino al menos 111. Y el epicentro de esa verdad volvió a quedar, una vez más, en La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $3.000.000

Estudiantes y alquileres en La Plata: los consejos para evitar estafas

Bronca en La Plata: bidones tras las rejas y vecinos sin agua

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030

VIDEO.- Gimnasia: una roja temprana le arruinó el partido
Últimas noticias de Policiales

Hallaron muerta a Narela, la joven argentina que estaba desaparecida en Estados Unidos

VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata

VIDEO.- "Sienten satisfacción por robar": indignación en La Plata por la creciente inseguridad

Una mujer denunció a un geriátrico de La Plata por maltrato a adultos mayores
La Ciudad
Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?
La Justicia condena a la Municipalidad de La Plata a pagar una indemnización por un accidente durante una poda
VIDEO. 29 de ñoquis: ¿los platenses siguen la tradición en pleno verano?
VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata
Finalizaron las obras del Tren Universitario y habilitaron el paso en diagonal 80
Deportes
“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes
Colapinto y el A526: "Se siente rapidísimo"
Sin piedad: la comparación de un hincha del Pincha que la tevé no dejó pasar
VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?
Domínguez sobre Ascacibar: "Sabíamos lo que podía pasar"
Espectáculos
¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna
Ian Lucas, letal sobre su relación con Evangelina Anderson en Masterchef: “No me gustó”
MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes habría confirmado su regreso, los detalles  
Sensibles confesiones de Emma Heming, la esposa Bruce Willis: "Sigue presente en su cuerpo, pero no sabe que padece demencia" 
Cecilia Roth respondió sobre los problemas en la serie de Moria Casán: la acusaron de llegar tarde y de no cumplir con las expectativas 
Información General
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla