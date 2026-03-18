La Provincia le reclamo en la Corte a la Nación una deuda de $2,2 billones

La Corte Suprema de la Nación citó ayer por primera vez a funcionarios bonaerenses y nacionales, en el marco de la demanda que la Provincia le inició al gobierno de Javier Milei, por el que le reclama 2,2 billones de pesos de deuda que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) mantiene con la administración de Axel Kicillof.

Según pudo saber EL DIA, en representación del gobierno bonaerense asistieron a la audiencia el ministro de Economía, Pablo López, el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Mariana Moretti, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, en tanto que por el gobierno nacional asistieron abogados de la Anses, dependiente del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello.

Luego de la primera audiencia, en la que el gobierno de la Provincia argumentó su reclamo y el cálculo por 2,2 billones de pesos, en tanto que los representantes de la Anses hicieron lo propio, el máximo tribunal fijó una nueva audiencia para avanzar con la cuestión, el próximo 21 de abril.

Al concluir la reunión, López celebró la convocatoria a la audiencia y afirmó: “Gracias a este espacio de diálogo institucional que dispuso la Corte pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con nuestra Provincia por el sistema jubilatorio provincial, que ya supera los $2,2 billones. El Gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo y se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril. Esperamos llegar a esa instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este incumplimiento por parte de la Nación”.

López detalló que el reclamo por los fondos adeudados por el Anses, es “apenas uno de los siete que tenemos contra Nación. Las deudas que el Gobierno nacional mantiene con las y los bonaerenses entre transferencias no automáticas y obras inconclusas totalizan los $15,6 billones, por lo que desde la Provincia hacemos un esfuerzo enorme para seguir sosteniendo las funciones básicas del Estado bonaerense. Desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla con las obligaciones que tiene con nuestra Provincia y recuperar los recursos que pertenecen a las y los 17 millones de bonaerenses”, concluyó.

La Provincia inició otras seis demandas al Gobierno nacional, entre ellas, por el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

Estos reclamos se producen en un contexto de fuerte caída de la recaudación debido a la recesión que atraviesa nuestra Provincia y el país producto de las políticas económicas nacionales, en el marco de la vigencia de un régimen de coparticipación federal que perjudica gravemente a Buenos Aires.