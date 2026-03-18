Tiene 14 años, se fundió el colegio en donde estaba y hace meses que no encuentra lugar en escuelas de La Plata: "Ya no sé qué hacer".

Una familia de Los Hornos, aunque no sería la única, atraviesa por estas horas una situación angustiante luego de que la escuela a la que asistía su hija cerrara de manera repentina. La menor, que debería estar cursando tercer año de la Secundaria, todavía no consiguió vacante y permanece en lista de espera en distintos establecimientos de la Ciudad.

Se trata de Olivia, de 14 años, quien hasta diciembre era alumna del Colegio Cristiano Cielos Abiertos, ubicado en 158 entre 66 y 67, ya que dejó de funcionar a mediados de febrero tras fundirse. La noticia sorprendió a las familias poco antes del inicio del ciclo lectivo y dejó a varios chicos y chicas sin lugar donde continuar sus estudios.

“Ya no sé qué más hacer. El tema es que no tengo colegio secundario para mandarla, es tercer año. No sé ya dónde ir”, expresó Carolina, la madre de la joven, en diálogo con El Día. Desde la institución bajaron las persianas por "problemas financieros, baja matrícula y exigencias legales".

Según relató, la búsqueda de una nueva institución comenzó incluso antes del cierre definitivo. “Desde fin del año pasado estamos buscando escuela. Fui al distrito escolar pero no tenemos respuesta”, explicó. Desde Cielos Abiertos habían dicho iban a "brindar acompañamiento para garantizar la continuidad en escuelas de la región". Olivia lleva casi un mes sin clases.

Actualmente, Olivia se encuentra en lista de espera en varias instituciones, entre ellas el Mater Dei, el Santa Teresa, en la Media 3 de Los Hornos y otros secundarios ubicados en 28 y 62 y en Diagonal 74 y 63. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmaciones de vacantes disponibles.

El caso no es aislado. Otras familias que también formaban parte de la comunidad educativa del colegio cerrado atraviesan la misma incertidumbre, en un contexto donde la demanda supera la oferta en varios establecimientos de la Región.

Mientras tanto, el ciclo lectivo ya está en marcha y la preocupación crece día a día. “Pasa el tiempo y ella sigue sin poder empezar las clases”, cerró.