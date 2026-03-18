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Se confirmó dónde jugará Argentina el partido amistoso frente a Guatemala

Será el último partido antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Se confirmó dónde jugará Argentina el partido amistoso frente a Guatemala
18 de Marzo de 2026 | 11:38

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El Seleccionado nacional confirmó que jugará ante Guatemala en la Bombonera en lo que será el último amistoso previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La última presentación en el estadio de Boca fue en noviembre de 2024, cuando Argentina derrotó a Perú por 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez.

El encuentro entre Argentina y Guatemala será el martes 31 de marzo y se jugará después que se suspendiera la Finalissima que iba a disputar frente a España, el 27 de marzo, competición que enfrenta a los campeones de América y Europa.

Sin embargo, el encuentro que se iba a disputar en el Estadio de Lusail en Qatar se suspendió debido a la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo de un escenario alternativo.

El encuentro ante Guatemala será el único amistoso de la Argentina en esta fecha FIFA, por lo que los campeones de mundo llegarán al Mundial con un solo partido disputado en este 2026.

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