Inseguridad en La Plata: se metieron a robar en un barrio cerrado de Gorina

La inseguridad no afloja en La Plata. Y los ladrones, en muchos casos menores, demuestran que no le tienen miedo a nada. A tal punto que incluso se animan a meterse en barrios cerrados, donde saben que van a quedar filmados y escrachados.

Uno de estos casos ocurrió anoche, cerca de las 23, en El Roble del Bell, un complejo de viviendas ubicado en 133 y 478 que se encuentra rodeado de alambre perimetral y cuenta con seguridad las 24 horas del día. Así y todo, dos solitarios delincuentes, al parecer adolescentes, se las ingeniaron para ingresar y estuvieron a punto de llevarse pertenencias de una familia. Todo quedó filmado por las cámaras del barrio.

"Rompieron un alambrado y entraron por los fondos", le dijo una lectora a EL DIA sobre el ataque. Aseguró que "dio la casualidad que mi vecino estaba mirando la TV abajo con la luz apagada y cuando los vio salió al patio a gritarles".

Fue en ese momento que el par de ladrones escapó corriendo, trepó el alambrado y dejó las bicis tiradas en el patio.

Cabe destacar que quienes eligen vivir en barrios cerrados, que encarecen los costos mensuales debido a que se pagan expensas, entre otros cosas, por la seguridad, justamente lo hacen por cuestiones de estar al resguardo de los ladrones. Pero queda demostrado una vez más que pese a ello no alcanza para evitar los sustos.