El oro rozó otro récord cercano a los US$ 5.600

El precio del oro se disparó ayer y rozó un nuevo récord cercano a los 5.600 dólares la onza, impulsado por la escalada de tensiones en Medio Oriente tras las amenazas del presidente de EE UU, Donald Trump, de lanzar un ataque militar contra Irán.

El metal precioso, considerado un activo de refugio en tiempos de incertidumbre, se vio además favorecido por la debilidad del dólar, lo que reforzó la demanda entre los inversores.

Durante la jornada, el oro llegó a subir más de 300 dólares y superó brevemente los 5.595 dólares la onza, luego de que Trump exigiera a Teherán negociar un acuerdo sobre su programa nuclear.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario advirtió que “el tiempo se acaba” y lanzó una nueva amenaza al afirmar que “el próximo ataque será mucho peor”, en alusión a los bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes realizados en junio.

El aumento de la aversión al riesgo también impulsó a otros metales preciosos, como la plata, que alcanzó un pico momentáneo. Analistas señalan que el repunte del oro refleja una pérdida de confianza en la coherencia de las políticas globales más que un temor a una recesión.

En paralelo, el petróleo avanzó cerca de un 2% ante el temor a interrupciones en el suministro, mientras los mercados financieros reaccionaron con volatilidad al recrudecimiento del conflicto y al nuevo endurecimiento del discurso de Washington.