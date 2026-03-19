Combustibles en alza récord en EE UU por el conflicto

El impacto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya se siente con fuerza en los bolsillos: los precios del combustible en territorio estadounidense alcanzaron su nivel más alto desde 2023, en medio de una fuerte sacudida del mercado petrolero global.

Según datos del club automovilístico AAA, el precio promedio de la nafta común regular superó los 3,84 dólares por galón (equivalente a 3,78 litros) esta semana, muy por encima de los 2,98 dólares registrados antes del inicio de las hostilidades a fines de febrero.

El salto refleja el encarecimiento del crudo, que trepó con rapidez tras las interrupciones en la oferta y los recortes de producción en Medio Oriente.

El barril de crudo Brent rozó los 108 dólares, mientras que el West Texas Intermediate se ubicó cerca de los 98 dólares, niveles que no se veían desde hace meses. La volatilidad responde, en gran medida, a la paralización casi total del tránsito de buques en el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

El impacto es inmediato para los consumidores. Conductores en distintos estados reportan que deben pagar más por menos combustible, en un contexto donde el costo de vida ya venía presionando. El diesel, clave para el transporte y la logística, también se disparó hasta promediar los 5,07 dólares por galón, su nivel más alto desde 2022.

BAJA DE PODER ADQUISITIVO

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump buscó mostrar otra cara del fenómeno: destacó que el país, como mayor productor mundial de crudo, se beneficia de precios altos.

Sin embargo, ese argumento choca con la realidad cotidiana de millones de hogares, que ven reducido su poder adquisitivo.

Economistas advierten que el encarecimiento del combustible podría alimentar una inflación persistente y afectar el consumo.

Cuando sube la nafta, también lo hacen los costos de transporte, los alimentos y los servicios, generando un efecto en cadena que golpea especialmente a los sectores de ingresos medios y bajos.

Además, la incertidumbre es alta. Aunque organismos como la Agencia Internacional de la Energía anunciaron la liberación de reservas estratégicas -incluida la decisión de Washington de aportar millones de barriles-, los analistas coinciden en que se trata de soluciones temporales.

El mercado necesita tiempo para absorber ese nuevo suministro. En estados como California, los precios ya superan los 5,50 dólares por galón.