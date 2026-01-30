Cierre mixto para la bolsa de Nueva York

Wall Street cerró ayer con resultado mixto, en una jornada marcada por la debilidad de las acciones tecnológicas, que volvieron a pesar sobre el comportamiento general del mercado. Mientras el Dow Jones de Industriales logró avanzar un leve 0,11 %, el S&P 500 y el Nasdaq terminaron en baja, afectados por las ventas en el sector. Al cierre de la sesión, el Dow Jones sumó 55 puntos y alcanzó las 49.071 unidades. En contraste, el S&P 500 retrocedió un 0,13 %, hasta 6.969 puntos, y el Nasdaq cayó un 0,72 %, hasta 23.685 unidades. El principal factor detrás de estas bajas fue el desplome de Microsoft, cuyas acciones perdieron un 12 % tras la presentación de sus resultados.

Aunque los números no fueron negativos, no lograron satisfacer las elevadas expectativas de los inversores, que esperaban un impacto mayor de la inteligencia artificial en el negocio. Además, el anuncio de fuertes inversiones en centros de datos para IA generó inquietud por el aumento de los costos y la presión sobre los márgenes. El sector tecnológico, sin embargo, mostró un desempeño dispar. Meta se destacó con una suba del 10,40 %, impulsada por resultados trimestrales sólidos y un fuerte crecimiento de la facturación.

Apple también cerró en alza, con un avance del 0,8 %, a la espera de la publicación de sus balances tras el cierre del mercado.