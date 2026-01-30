Cierre mixto para la bolsa de Nueva York

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma
Lotes ilegales: afirman que labran un acta de contravención por día
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie
La necesidad de regularizar la entrega de medicamentos a jubilados nacionales
Rechazan suspender el DNU que habilita a la SIDE a detener personas
Mercado Libre y Temu llevan su disputa a la Corte por promociones
Enojo de historiadores por el traslado del sable de San Martín
Murió “Beto” Pianelli, el sindicalista que lideraba a los Metrodelegados
Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca
Afirman que continúan las obras en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami
Actividades: milonga en Malvinas, colonia de arte, murga y clases de tela
Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”
Wall Street cerró ayer con resultado mixto, en una jornada marcada por la debilidad de las acciones tecnológicas, que volvieron a pesar sobre el comportamiento general del mercado. Mientras el Dow Jones de Industriales logró avanzar un leve 0,11 %, el S&P 500 y el Nasdaq terminaron en baja, afectados por las ventas en el sector. Al cierre de la sesión, el Dow Jones sumó 55 puntos y alcanzó las 49.071 unidades. En contraste, el S&P 500 retrocedió un 0,13 %, hasta 6.969 puntos, y el Nasdaq cayó un 0,72 %, hasta 23.685 unidades. El principal factor detrás de estas bajas fue el desplome de Microsoft, cuyas acciones perdieron un 12 % tras la presentación de sus resultados.
Aunque los números no fueron negativos, no lograron satisfacer las elevadas expectativas de los inversores, que esperaban un impacto mayor de la inteligencia artificial en el negocio. Además, el anuncio de fuertes inversiones en centros de datos para IA generó inquietud por el aumento de los costos y la presión sobre los márgenes. El sector tecnológico, sin embargo, mostró un desempeño dispar. Meta se destacó con una suba del 10,40 %, impulsada por resultados trimestrales sólidos y un fuerte crecimiento de la facturación.
Apple también cerró en alza, con un avance del 0,8 %, a la espera de la publicación de sus balances tras el cierre del mercado.
