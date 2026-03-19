Otro golpe letal contra un alto funcionario iraní

La escalada entre Israel e Irán sumó un nuevo capítulo crítico: el gobierno israelí aseguró haber abatido a otro alto cargo del régimen iraní, profundizando una ofensiva que ya golpeó a la cúpula política y militar de la república islámica.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó la muerte del titular de Inteligencia iraní, Esmail Khatib, durante un operativo reciente. Según explicó, junto al primer ministro Benjamín Netanyahu autorizó al ejército a atacar sin restricciones a cualquier alto funcionario iraní que sea identificado como objetivo, sin necesidad de nuevas aprobaciones.

La ofensiva se produce en un contexto de bombardeos intensos sobre distintas regiones de Irán, incluyendo Teherán y zonas del oeste y sur del país. Medios locales reportaron víctimas civiles en áreas residenciales, lo que agrava aún más la tensión.

La muerte de Jatib se suma a la de figuras clave del poder iraní en los últimos días, como Alí Larijani y Gholam Reza Soleimani, además del líder supremo Alí Khamenei, fallecido al inicio del conflicto. Los funerales de varios de estos dirigentes convocaron a multitudes en la capital iraní, en un clima de fuerte conmoción interna.

Desde Teherán, la respuesta no se hizo esperar. El canciller Abás Araqchi advirtió que las consecuencias del conflicto serán globales y que ningún país quedará al margen de sus efectos. En paralelo, fuerzas iraníes lanzaron nuevos ataques con misiles y drones, algunos de los cuales impactaron en zonas cercanas a Tel Aviv.

El enfrentamiento también involucra a Estados Unidos, aliado clave de Israel.En este escenario, el ejército israelí aseguró que continuará su ofensiva con el objetivo de neutralizar a nuevos líderes iraníes, incluido Mojtaba Khamenei, designado recientemente como guía supremo.