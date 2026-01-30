Defensa ganó y llega afilado para el duelo con el Pincha

Defensa y Justicia logró su primera victoria en el campeonato al imponerse por 1 a 0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, gracias a un golazo de Rubén Botta.

El equipo dirigido por Mariano Soso se llevó tres puntos valiosos en un escenario que hasta la temporada pasada se mostraba como un reducto difícil para los visitantes.

El único gol de la tarde llegó a los 29 minutos del primer tiempo. Aaron Molinas lanzó una precisa asistencia aérea, Miguel Barbieri perdió la referencia en la marca y Botta, sin dejar caer la pelota, definió con el botín para cambiarle la trayectoria y marcar un tanto de gran calidad, imposible para el arquero local.

Tras un primer tiempo con chances escasas para los dos, en el complemento, el desarrollo fue más friccionado y con pocas situaciones claras, condicionado por el desgaste y las altas temperaturas. En ese contexto, Defensa administró la ventaja y sostuvo el resultado. Riestra, en tanto, comenzó el 2026 con dos derrotas consecutivas.