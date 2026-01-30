Suben las reservas, con el Central de compras

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue en el sendero de compras dentro del mercado. Ayer adquirió otros U$S52 millones y subió las reservas hasta los $46.240 millones.

Al momento del cierre, el BCRA comunicó que sus reservas brutas (sin tener en cuenta los pasivos) culminaron en U$S46.240 millones.

En tanto, una caída del panel líder en la Bolsa porteña y una cotización mixta en los valores de los bonos no impidieron que el riesgo país se mantenga por debajo de los 500 puntos.No obstante, detuvo una racha de seis bajas al hilo, en una rueda en la que los bonos soberanos cotizaron dispares.

Las principales bajas de los bonos en dólares fueron para el Bonar 2029 (-0,7%) y el Global 2030 (-0,3%). En cambio, subió el Global 2046 (+1%).

Así, el riesgo país aumentó 1,7% hasta los 492 puntos básicos, desde mínimos en casi ocho años, frente a un promedio regional en el rango de las 250 unidades.

El dólar oficial cerró en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.465 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizó en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con una baja de 0,68%.