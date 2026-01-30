Suben las reservas, con el Central de compras

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma
Lotes ilegales: afirman que labran un acta de contravención por día
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie
La necesidad de regularizar la entrega de medicamentos a jubilados nacionales
Rechazan suspender el DNU que habilita a la SIDE a detener personas
Mercado Libre y Temu llevan su disputa a la Corte por promociones
Enojo de historiadores por el traslado del sable de San Martín
Murió “Beto” Pianelli, el sindicalista que lideraba a los Metrodelegados
Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca
Afirman que continúan las obras en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami
Actividades: milonga en Malvinas, colonia de arte, murga y clases de tela
Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue en el sendero de compras dentro del mercado. Ayer adquirió otros U$S52 millones y subió las reservas hasta los $46.240 millones.
Al momento del cierre, el BCRA comunicó que sus reservas brutas (sin tener en cuenta los pasivos) culminaron en U$S46.240 millones.
En tanto, una caída del panel líder en la Bolsa porteña y una cotización mixta en los valores de los bonos no impidieron que el riesgo país se mantenga por debajo de los 500 puntos.No obstante, detuvo una racha de seis bajas al hilo, en una rueda en la que los bonos soberanos cotizaron dispares.
Las principales bajas de los bonos en dólares fueron para el Bonar 2029 (-0,7%) y el Global 2030 (-0,3%). En cambio, subió el Global 2046 (+1%).
Así, el riesgo país aumentó 1,7% hasta los 492 puntos básicos, desde mínimos en casi ocho años, frente a un promedio regional en el rango de las 250 unidades.
El dólar oficial cerró en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación.
LE PUEDE INTERESAR
Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.465 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.
El dólar blue se cotizó en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con una baja de 0,68%.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí