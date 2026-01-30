La masonería en La Plata, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán

Desde su fundación, La Plata, cuentan los historiadores, se encuentra ligada a la influencia de la masonería, que dejó una huella en su trazado y en su identidad. Declarada hace poco más de tres años la primera ciudad masónica de Sudamérica, hoy avanza la construcción de lo que será el primer templo masón platense, a través del cual se busca materializar lo que desde sus orígenes existió como un “templo a cielo abierto”.

Esta idea se explica por el hecho de que Dardo Rocha, fundador de la Ciudad, y Pedro Benoit, responsable de su diseño, eran miembros de la masonería, condición que quedó plasmada en la planificación urbana, a través de una cuadrícula con diagonales, plazas, avenidas y edificios públicos con diseños simbólicos propios de la orden.

Hoy, ese legado busca reflejarse en la construcción de una sede propia, que ya comenzó a edificarse sobre la calle 37, entre 118 y 119, en el Barrio Hipódromo.

La obra es impulsada por la Gran Logia de la Argentina, que nuclea y ordena a las más de 600 que existen en el país, de las cuales alrededor de 15 funcionan hoy en La Plata. “Algunas existían incluso con anterioridad a la fundación de la Ciudad y congregan aproximadamente uno 400 masones”, indicó Nicolás Salvi, consejero local de la Gran Logia, quien explicó que la actividad masónica platense volvió a reorganizarse a partir de 1999 con la logia “Luz y Verdad”, creada antes que la propia Ciudad.

La idea de contar con una sede tiene por objeto saldar una deuda histórica y tomó impulso en 2023, luego de su declaración como ciudad masónica. “Quienes fundaron La Plata fueron masones, pero lo que nunca se concretó fue un templo propio”, señaló el referente zonal, al indicar que durante más de un siglo, las logias funcionaron en sedes alquiladas o particulares. “Para nosotros, a esta ciudad luz le faltaba el broche de oro: tener su propio templo. Por eso, nos pusimos a trabajar en este proyecto, que será el primero a nivel local”, agregó.

Según una imagen ilustrativa, el futuro templo de la Masonería Platense presenta en su fachada distintos símbolos masónicos. Entre ellos se destaca el triángulo o Delta Luminoso, que representa la perfección, la armonía y el equilibrio. También se observan la escuadra y el compás, en la entrada principal y en el nivel superior, que simbolizan la rectitud y el conocimiento.

Salvi le contó a este diario que el edificio contará con dos templos de grandes dimensiones, una sala de conferencias para más de 300 personas y un restaurante con gastronomía masónica. “Uno de los platos típicos es el cordero con lechugas amargas, pero la oferta culinaria va a ser amplia”, señaló.

En octubre pasado se realizó la ceremonia de colocación de la piedra fundamental, en la cual reza: “Con la primera piedra de nuestro Templo Masónico en el Oriente de La Plata comenzamos los cimientos sólidos como los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que nos une. Este templo, en el corazón de nuestra ciudad masónica, será faro de paz, unidad y progreso para todos los hermanos. Sea La Plata siempre un reflejo de la luz masónica que aquí nace. Ciencia, justicia, trabajo, libertad, igualdad, fraternidad”.