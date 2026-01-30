Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |La fiscalía avanza con pericias, autopsia y declaraciones para reconstruir lo ocurrido en las horas previas

Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma

Rocío Alvarito, de 26 años, falleció luego de un episodio ocurrido en un departamento de diagonal 76 y 22, donde se encontraba con su pareja, imputado por homicidio calificado en contexto de violencia de género

Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma

La víctima fue identificada como Rocío Alvarito, de 26 años. Su pareja, también de 26, está detenido / EL DIA

30 de Enero de 2026 | 02:11
Edición impresa

La Plata atraviesa horas de profunda conmoción por la muerte de una joven de 26 años que falleció tras caer al vacío desde un segundo piso de un edificio del barrio La Loma. Por el hecho fue detenido su pareja y la Justicia investiga el caso como un presunto femicidio, mientras se realizan distintas pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el episodio.

La víctima fue identificada como Rocío Alvarito, quien ayer ingresó de urgencia en estado crítico al Hospital Rossi luego de caer desde un departamento ubicado en diagonal 76 y calle 22. Según indicaron fuentes policiales, la joven sufrió lesiones gravísimas producto del impacto y, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde a raíz de las heridas.

De acuerdo con las primeras actuaciones incorporadas a la causa, en el lugar se habrían producido momentos de extrema tensión antes del desenlace fatal. Vecinos del edificio y de la zona relataron que durante la madrugada se escucharon discusiones y gritos provenientes del departamento. Algunos frentistas aseguraron que, cerca de las 7 de la mañana, oyeron un pedido de ayuda de la joven instantes antes de la caída.

Tras el hecho, fue aprehendido un hombre de 26 años, identificado como M. A. G., pareja de la víctima, quien quedó imputado por el delito de “homicidio calificado por mediar violencia de género”. El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11 del Departamento Judicial La Plata, que encabeza el fiscal Álvaro Garganta. En el lugar del hecho se realizaron pericias criminalísticas y se tomaron declaraciones testimoniales a vecinos y personas cercanas, con el objetivo de reconstruir los momentos previos a la caída y determinar la mecánica del episodio.

El expediente fue recaratulado como homicidio calificado en contexto de violencia de género tras el fallecimiento de la joven. También se aguardan los resultados de la autopsia y otros estudios complementarios, que serán claves para establecer las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad penal del imputado. El caso generó un fuerte impacto, donde allegados expresaron su consternación y reclamaron justicia.

LE PUEDE INTERESAR

Ya son 111 las muertes por el fentanilo adulterado

LE PUEDE INTERESAR

Cada cinco días muere un motociclista en la Región

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Reacciones en redes y repudio contra el acusado
Multimedia

La víctima fue identificada como Rocío Alvarito, de 26 años. Su pareja, también de 26, está detenido / EL DIA

La víctima cayó al vacío desde un edificio situado en diagonal 76 y calle 22 / Foto: Demian Alday

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa

El rodaje de Netflix en La Plata: atención, este viernes los cortes arrancan desde la madrugada

Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja

“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes

Cami Homs contó cómo vivió el parto de Aitana, su primera hija con José Sosa: "Nuestra bebé soñada"

Macabro hallazgo frente al Parque Pereyra: encuentran a una mujer muerta, la buscaban hacía varios días

Atención usuarios del Tren Roca: febrero comenzará sin servicio hasta La Plata

VIDEO.- El chapuzón de un caballo en La Plata: andaba suelto y cayó en una pileta de una casa
+ Leidas

La masonería, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán

Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras

VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta

Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor

Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma

Se calienta la pelea en el PJ y ahora asoma Máximo Kirchner

Cetré arma las valijas y parte rumbo a Brasil
Últimas noticias de Policiales

Ya son 111 las muertes por el fentanilo adulterado

Cada cinco días muere un motociclista en la Región

Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”

Golpe a la mafia de las motos: operativo clave en medio de la ola de robos
Espectáculos
“The Rainmaker”: David y Goliat en una batalla legal
Paris Hilton, de regreso: la primera “famosa por ser famosa” cuenta su historia en el cine
En Punta Lara se desata una nueva fiesta ricotera
Christian Petersen rompió el silencio y dijo que no hubo anfetaminas
Secuelitis aguda: anuncian una segunda parte para “Dirty Dancing”
Información General
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global
Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
La Ciudad
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
La masonería, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie
Deportes
Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras
Gimnasia: las facetas que mostró en las dos fechas iniciales
Las alternativas del Muñeco para reemplazar a Viña
Busca reacción: Úbeda, ante su primera tormenta en Boca
Di María, minimizó los silbidos en Racing: “Lo virtual no es lo real”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla