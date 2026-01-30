Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Rocío Alvarito, de 26 años, falleció luego de un episodio ocurrido en un departamento de diagonal 76 y 22, donde se encontraba con su pareja, imputado por homicidio calificado en contexto de violencia de género
La Plata atraviesa horas de profunda conmoción por la muerte de una joven de 26 años que falleció tras caer al vacío desde un segundo piso de un edificio del barrio La Loma. Por el hecho fue detenido su pareja y la Justicia investiga el caso como un presunto femicidio, mientras se realizan distintas pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el episodio.
La víctima fue identificada como Rocío Alvarito, quien ayer ingresó de urgencia en estado crítico al Hospital Rossi luego de caer desde un departamento ubicado en diagonal 76 y calle 22. Según indicaron fuentes policiales, la joven sufrió lesiones gravísimas producto del impacto y, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde a raíz de las heridas.
De acuerdo con las primeras actuaciones incorporadas a la causa, en el lugar se habrían producido momentos de extrema tensión antes del desenlace fatal. Vecinos del edificio y de la zona relataron que durante la madrugada se escucharon discusiones y gritos provenientes del departamento. Algunos frentistas aseguraron que, cerca de las 7 de la mañana, oyeron un pedido de ayuda de la joven instantes antes de la caída.
Tras el hecho, fue aprehendido un hombre de 26 años, identificado como M. A. G., pareja de la víctima, quien quedó imputado por el delito de “homicidio calificado por mediar violencia de género”. El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.
La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11 del Departamento Judicial La Plata, que encabeza el fiscal Álvaro Garganta. En el lugar del hecho se realizaron pericias criminalísticas y se tomaron declaraciones testimoniales a vecinos y personas cercanas, con el objetivo de reconstruir los momentos previos a la caída y determinar la mecánica del episodio.
El expediente fue recaratulado como homicidio calificado en contexto de violencia de género tras el fallecimiento de la joven. También se aguardan los resultados de la autopsia y otros estudios complementarios, que serán claves para establecer las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad penal del imputado. El caso generó un fuerte impacto, donde allegados expresaron su consternación y reclamaron justicia.
La víctima fue identificada como Rocío Alvarito, de 26 años. Su pareja, también de 26, está detenido / EL DIA
La víctima cayó al vacío desde un edificio situado en diagonal 76 y calle 22 / Foto: Demian Alday
