Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |El debate oral contra uno de los acusados ya tiene fecha

Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”

El proceso oral contra el adolescente imputado comenzará el 18 de febrero, a días de cumplirse un año del asesinato de la nena

Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”

Marcos Gómez, papá de Kim, confirmó la fecha del inicio del juicio

30 de Enero de 2026 | 02:08
Edición impresa

A casi un año del crimen que conmocionó a La Plata y al país, la causa por el asesinato de Kim Gómez entra en una etapa clave. El juicio oral contra el adolescente que tenía 17 años al momento del hecho comenzará el próximo 18 de febrero, apenas una semana antes de cumplirse el primer aniversario del brutal episodio que terminó con la vida de la nena de 7 años.

La confirmación del inicio del debate fue ratificada por Marcos Gómez, papá de la víctima, quien remarcó -en contacto con EL DIA- que la Justicia “sabe que no es un caso más”. La expectativa es alta en la familia de Kim, que aguarda el inicio del proceso judicial tras meses de investigación, resoluciones procesales y definiciones sobre la situación de los imputados.

El joven acusado enfrentará el juicio por el delito de “homicidio en ocasión de robo”, en el marco del régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. En cambio, el otro implicado, que tenía 14 años al momento del crimen, fue declarado inimputable por su edad y permanece bajo medidas de seguridad y contención del Organismo de Niñez de la Provincia de Buenos Aires.

El asesinato de Kim ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la niña quedó enganchada al cinturón de seguridad del auto de su madre durante un asalto y fue arrastrada durante varias cuadras por los delincuentes que habían robado el vehículo. Las heridas sufridas resultaron fatales y el caso generó una profunda conmoción social, además de reavivar el debate sobre la edad de imputabilidad penal en Argentina.

En declaraciones públicas, Marcos Gómez volvió a expresar el impacto devastador que tuvo el crimen en su vida y en la de su familia. “Nuestra vida cambió totalmente. Me siento el más perdedor de todos, me robaron todo lo que tenía”, afirmó, al recordar el asesinato de su hija.

En ese marco, el padre de la nena también se refirió al debate parlamentario por la baja de la edad de imputabilidad, que volvió a instalarse en la agenda política. “La baja de imputabilidad es algo que tiene que suceder, la ley no se adapta a lo que estamos viviendo, pero no tiene que quedar ahí. Queda como que los encerramos y quedan ahí tirados y eso no va a funcionar”, sostuvo.

LE PUEDE INTERESAR

Golpe a la mafia de las motos: operativo clave en medio de la ola de robos

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Denuncia sobre maltrato y rescate de 13 mascotas en una casa de La Plata

Gómez señaló que el problema excede la discusión legislativa y cuestionó la falta de consensos entre los distintos sectores políticos. “La gente de Nación y la de Provincia se pelea, no hay una cosa en la que se pongan de acuerdo. ¿Por qué no se puede pensar en ambas ideas, en la prevención y en la baja de imputabilidad?”, planteó. Y agregó que dialogó con dirigentes de diferentes espacios: “Hablé con políticos de todos los partidos y nadie sabía argumentar por qué no quieren bajarla”.

También advirtió que una reforma legal, por sí sola, no será suficiente para evitar tragedias como la que sufrió su familia. “Nos envían mensajes diciendo ‘hagamos la ley Kim’, pero a quienes somos papás de víctimas tener una ley no nos cambia en nada. Ojalá que esta lucha que estamos haciendo pueda cambiar algo en serio, porque solo bajar la imputabilidad no va a alcanzar”, expresó

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa

El rodaje de Netflix en La Plata: atención, este viernes los cortes arrancan desde la madrugada

Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja

“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes

Cami Homs contó cómo vivió el parto de Aitana, su primera hija con José Sosa: "Nuestra bebé soñada"

Macabro hallazgo frente al Parque Pereyra: encuentran a una mujer muerta, la buscaban hacía varios días

Atención usuarios del Tren Roca: febrero comenzará sin servicio hasta La Plata

VIDEO.- El chapuzón de un caballo en La Plata: andaba suelto y cayó en una pileta de una casa
+ Leidas

La masonería, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán

Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras

VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta

Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor

Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma

Se calienta la pelea en el PJ y ahora asoma Máximo Kirchner

Cetré arma las valijas y parte rumbo a Brasil
Últimas noticias de Policiales

Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma

Ya son 111 las muertes por el fentanilo adulterado

Cada cinco días muere un motociclista en la Región

Golpe a la mafia de las motos: operativo clave en medio de la ola de robos
Espectáculos
“The Rainmaker”: David y Goliat en una batalla legal
Paris Hilton, de regreso: la primera “famosa por ser famosa” cuenta su historia en el cine
En Punta Lara se desata una nueva fiesta ricotera
Christian Petersen rompió el silencio y dijo que no hubo anfetaminas
Secuelitis aguda: anuncian una segunda parte para “Dirty Dancing”
Información General
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global
Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
La Ciudad
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
La masonería, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie
Deportes
Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras
Gimnasia: las facetas que mostró en las dos fechas iniciales
Las alternativas del Muñeco para reemplazar a Viña
Busca reacción: Úbeda, ante su primera tormenta en Boca
Di María, minimizó los silbidos en Racing: “Lo virtual no es lo real”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla