La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma
Lotes ilegales: afirman que labran un acta de contravención por día
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie
La necesidad de regularizar la entrega de medicamentos a jubilados nacionales
Rechazan suspender el DNU que habilita a la SIDE a detener personas
Mercado Libre y Temu llevan su disputa a la Corte por promociones
Enojo de historiadores por el traslado del sable de San Martín
Murió “Beto” Pianelli, el sindicalista que lideraba a los Metrodelegados
Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca
Afirman que continúan las obras en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami
Actividades: milonga en Malvinas, colonia de arte, murga y clases de tela
Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El proceso oral contra el adolescente imputado comenzará el 18 de febrero, a días de cumplirse un año del asesinato de la nena
A casi un año del crimen que conmocionó a La Plata y al país, la causa por el asesinato de Kim Gómez entra en una etapa clave. El juicio oral contra el adolescente que tenía 17 años al momento del hecho comenzará el próximo 18 de febrero, apenas una semana antes de cumplirse el primer aniversario del brutal episodio que terminó con la vida de la nena de 7 años.
La confirmación del inicio del debate fue ratificada por Marcos Gómez, papá de la víctima, quien remarcó -en contacto con EL DIA- que la Justicia “sabe que no es un caso más”. La expectativa es alta en la familia de Kim, que aguarda el inicio del proceso judicial tras meses de investigación, resoluciones procesales y definiciones sobre la situación de los imputados.
El joven acusado enfrentará el juicio por el delito de “homicidio en ocasión de robo”, en el marco del régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. En cambio, el otro implicado, que tenía 14 años al momento del crimen, fue declarado inimputable por su edad y permanece bajo medidas de seguridad y contención del Organismo de Niñez de la Provincia de Buenos Aires.
El asesinato de Kim ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la niña quedó enganchada al cinturón de seguridad del auto de su madre durante un asalto y fue arrastrada durante varias cuadras por los delincuentes que habían robado el vehículo. Las heridas sufridas resultaron fatales y el caso generó una profunda conmoción social, además de reavivar el debate sobre la edad de imputabilidad penal en Argentina.
En declaraciones públicas, Marcos Gómez volvió a expresar el impacto devastador que tuvo el crimen en su vida y en la de su familia. “Nuestra vida cambió totalmente. Me siento el más perdedor de todos, me robaron todo lo que tenía”, afirmó, al recordar el asesinato de su hija.
En ese marco, el padre de la nena también se refirió al debate parlamentario por la baja de la edad de imputabilidad, que volvió a instalarse en la agenda política. “La baja de imputabilidad es algo que tiene que suceder, la ley no se adapta a lo que estamos viviendo, pero no tiene que quedar ahí. Queda como que los encerramos y quedan ahí tirados y eso no va a funcionar”, sostuvo.
LE PUEDE INTERESAR
Golpe a la mafia de las motos: operativo clave en medio de la ola de robos
Gómez señaló que el problema excede la discusión legislativa y cuestionó la falta de consensos entre los distintos sectores políticos. “La gente de Nación y la de Provincia se pelea, no hay una cosa en la que se pongan de acuerdo. ¿Por qué no se puede pensar en ambas ideas, en la prevención y en la baja de imputabilidad?”, planteó. Y agregó que dialogó con dirigentes de diferentes espacios: “Hablé con políticos de todos los partidos y nadie sabía argumentar por qué no quieren bajarla”.
También advirtió que una reforma legal, por sí sola, no será suficiente para evitar tragedias como la que sufrió su familia. “Nos envían mensajes diciendo ‘hagamos la ley Kim’, pero a quienes somos papás de víctimas tener una ley no nos cambia en nada. Ojalá que esta lucha que estamos haciendo pueda cambiar algo en serio, porque solo bajar la imputabilidad no va a alcanzar”, expresó
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí