Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”

A casi un año del crimen que conmocionó a La Plata y al país, la causa por el asesinato de Kim Gómez entra en una etapa clave. El juicio oral contra el adolescente que tenía 17 años al momento del hecho comenzará el próximo 18 de febrero, apenas una semana antes de cumplirse el primer aniversario del brutal episodio que terminó con la vida de la nena de 7 años.

La confirmación del inicio del debate fue ratificada por Marcos Gómez, papá de la víctima, quien remarcó -en contacto con EL DIA- que la Justicia “sabe que no es un caso más”. La expectativa es alta en la familia de Kim, que aguarda el inicio del proceso judicial tras meses de investigación, resoluciones procesales y definiciones sobre la situación de los imputados.

El joven acusado enfrentará el juicio por el delito de “homicidio en ocasión de robo”, en el marco del régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. En cambio, el otro implicado, que tenía 14 años al momento del crimen, fue declarado inimputable por su edad y permanece bajo medidas de seguridad y contención del Organismo de Niñez de la Provincia de Buenos Aires.

El asesinato de Kim ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la niña quedó enganchada al cinturón de seguridad del auto de su madre durante un asalto y fue arrastrada durante varias cuadras por los delincuentes que habían robado el vehículo. Las heridas sufridas resultaron fatales y el caso generó una profunda conmoción social, además de reavivar el debate sobre la edad de imputabilidad penal en Argentina.

En declaraciones públicas, Marcos Gómez volvió a expresar el impacto devastador que tuvo el crimen en su vida y en la de su familia. “Nuestra vida cambió totalmente. Me siento el más perdedor de todos, me robaron todo lo que tenía”, afirmó, al recordar el asesinato de su hija.

En ese marco, el padre de la nena también se refirió al debate parlamentario por la baja de la edad de imputabilidad, que volvió a instalarse en la agenda política. “La baja de imputabilidad es algo que tiene que suceder, la ley no se adapta a lo que estamos viviendo, pero no tiene que quedar ahí. Queda como que los encerramos y quedan ahí tirados y eso no va a funcionar”, sostuvo.

Gómez señaló que el problema excede la discusión legislativa y cuestionó la falta de consensos entre los distintos sectores políticos. “La gente de Nación y la de Provincia se pelea, no hay una cosa en la que se pongan de acuerdo. ¿Por qué no se puede pensar en ambas ideas, en la prevención y en la baja de imputabilidad?”, planteó. Y agregó que dialogó con dirigentes de diferentes espacios: “Hablé con políticos de todos los partidos y nadie sabía argumentar por qué no quieren bajarla”.

También advirtió que una reforma legal, por sí sola, no será suficiente para evitar tragedias como la que sufrió su familia. “Nos envían mensajes diciendo ‘hagamos la ley Kim’, pero a quienes somos papás de víctimas tener una ley no nos cambia en nada. Ojalá que esta lucha que estamos haciendo pueda cambiar algo en serio, porque solo bajar la imputabilidad no va a alcanzar”, expresó