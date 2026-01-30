Murió “Beto” Pianelli, el sindicalista que lideraba a los Metrodelegados

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Roberto “Beto” Pianelli, el secretario general del gremio de los Metrodelegados, falleció ayer a los 59 años en una clínica de la ciudad de Buenos Aires.
Según trascendió, la muerte del sindicalista se produjo a raíz de una serie de complicaciones de salud derivadas de un transplante hepático que había recibido en los últimos meses.
El dirigente había comenzado a trabajar en 1994 en una boletería de la línea E, en 2008 participó de la fundación del nuevo sindicato y desde 2011 era su secretario general.
Una de sus últimas apariciones públicas fue el pasado 5 de enero durante la movilización para repudiar la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump.
Además de ser el secretario general de la AGTSyP, también se desempeñaba como secretario de Salud Laboral de la CTA Nacional.
Pianelli dirigía el gremio de los trabajadores del subterráneo porteño desde 2011, cuando fue electo como secretario general.
Los llamados Metrodelegados surgieron en 2008 como oposición férrea a la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que dirige por Roberto Fernández.
En los últimos tiempos, mantuvo firme el reclamo de los trabajadores del subte y las denuncias por la presencia de asbesto en los vagones, una sustancia nociva prohibida en distintos países que causa daños grave en la salud del personal.
En sus inicios como militante en la década del ochenta fue miembro del Movimiento Al Socialismo (MAS), y años más tarde dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos.
