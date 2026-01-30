Actividades: milonga en Malvinas, colonia de arte, murga y clases de tela

Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa
Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa
El rodaje de Netflix en La Plata: atención, este viernes los cortes arrancan desde la madrugada
Tensión en el PJ: el sector de Kicillof insiste con Magario y La Cámpora va por Máximo
El tránsito en La Plata se cobró otra vida: murió el motociclista que chocó contra una camioneta en avenida 13
Incendio en una parrilla paralizó a una zona del centro platense
Atención usuarios del Tren Roca: febrero comenzará sin servicio hasta La Plata
Macabro hallazgo frente al Parque Pereyra: encuentran a una mujer muerta, la buscaban hacía varios días
Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia - Aldosivi y Defensa y Justicia - Estudiantes
Cami Homs contó cómo vivió el parto de Aitana, su primera hija con José Sosa: "Nuestra bebé soñada"
Crimen de Kim Gómez: el juicio contra el adolescente ya tiene fecha definida
“Me ataron”: Christian Petersen sobre el episodio en el Lanín que casi le cuesta la vida
VIDEO.- El chapuzón de un caballo en La Plata: andaba suelto y cayó en una pileta de una casa
Estudiantes, sin visitantes ante Defensa y Justicia por la fecha 3
Nacho: “Con la expulsión temprana se hizo cuesta arriba y el resultado fue justo”
¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna
El irónico pedido de disculpas de Mario Pergolini a Susana Giménez en su cumpleaños: “Fue mi culpa”
Reforma laboral: aseguran que la provincia de Buenos Aires perdería casi $400.000 millones adicionales
"No va a alcanzar": las palabras de Marcos, papá de Kim Gómez, sobre la baja de la edad de imputabilidad
Choque en la Autopista La Plata dejó a un motociclista herido
Alerta en el Gran La Plata por "falsos albañiles puerta a puerta"
VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata
Para la Justicia, las muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿cuántas ocurrieron en La Plata?
En La Plata, febrero llega con temperaturas en alza y pronostican la tercera ola de calor
VIDEO. Viral: un ex Gimnasia protagonizó una discusión con un nene que lo entrevistaba tras el partido
VIDEO.- "Sienten satisfacción por robar": indignación en La Plata por la creciente inseguridad
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
La Justicia condena a la Municipalidad de La Plata a pagar una indemnización por un accidente durante una poda
Una mujer denunció a un geriátrico de La Plata por maltrato a adultos mayores
Moria Casán fulminó a Yuyito y reavivó la polémica por Fátima Florez: “Quedó medio..."
La “discreción” y el objetivo de apertura a la comunidad
Las principales medidas de prevención
Mañana, de 21 a 1, el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas será escenario de una nueva edición de la Milonga de la Plaza, que invita a disfrutar del tango y la milonga. Con entrada libre y gratuita, el encuentro reúne tanto a bailarines experimentados como a curiosos y principiantes, y se repetirá durante el mes de febrero como parte de la agenda cultural de verano.
Niños y niñas mayores de 6 años pueden participar de manera gratuita en la Colonia de Arte 2026, que funciona en tres sedes barriales.
En Altos de San Lorenzo (25 y 75), los martes se dicta el taller de ensamble musical; en Sicardi (659 entre 12 y 13), también los martes, se desarrolla el taller de plástica; mientras que en San Carlos (137 y 32) el ensamble musical se ofrece los jueves.
La Biblioteca Popular El Hormiguero (calle 131 y 638) invita a participar del ensayo abierto de murga, hoy a las 18. La actividad se realiza en el marco de los preparativos para el 18º Corso de 131 y 638 de Arana, que se llevará a cabo el 14 de febrero. La propuesta es abierta a todas las edades.
En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comienzan el 4 de febrero las clases de tela a niños desde los 5 años y adolescentes. Las actividades se desarrollarán los miércoles de 19 a 20.30 y los viernes de 18.30 a 20. Información: 221 604-0235.
