Actividades: milonga en Malvinas, colonia de arte, murga y clases de tela

Milonga de la plaza

Mañana, de 21 a 1, el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas será escenario de una nueva edición de la Milonga de la Plaza, que invita a disfrutar del tango y la milonga. Con entrada libre y gratuita, el encuentro reúne tanto a bailarines experimentados como a curiosos y principiantes, y se repetirá durante el mes de febrero como parte de la agenda cultural de verano.

Colonia de arte

Niños y niñas mayores de 6 años pueden participar de manera gratuita en la Colonia de Arte 2026, que funciona en tres sedes barriales.

En Altos de San Lorenzo (25 y 75), los martes se dicta el taller de ensamble musical; en Sicardi (659 entre 12 y 13), también los martes, se desarrolla el taller de plástica; mientras que en San Carlos (137 y 32) el ensamble musical se ofrece los jueves.

ENSAYO DE MURGA EN ARANA

La Biblioteca Popular El Hormiguero (calle 131 y 638) invita a participar del ensayo abierto de murga, hoy a las 18. La actividad se realiza en el marco de los preparativos para el 18º Corso de 131 y 638 de Arana, que se llevará a cabo el 14 de febrero. La propuesta es abierta a todas las edades.

CLASES DE TELA

En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comienzan el 4 de febrero las clases de tela a niños desde los 5 años y adolescentes. Las actividades se desarrollarán los miércoles de 19 a 20.30 y los viernes de 18.30 a 20. Información: 221 604-0235.